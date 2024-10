La pensión de jubilación a la que tienen derecho las amas de casa

Si un ama de casa ha trabajado, aparte de en casa, en algún otro empleo remunerado y ha cotizado 15 años, tendrá derecho a una pensión contributiva que se calculará en función del importe sus bases de cotización de los 25 años previos a la jubilación y del número años cotizados.

Además, dos de esos 15 años de cotización deben estar situados en los últimos 15 años previos al acceso a la jubilación.

Pero, si un ama de casa no acumula esos 15 años mínimos de cotización requeridos, como les ocurre a una gran mayoría de amas de casa, no generaran derecho a pensión contributiva, pero en su lugar podrán solicitar una pensión no contributiva, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.

Los requisitos son:

Tener 65 años o más

Residir en territorio español o haber residido durante un período de al menos 10 años entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos años han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la pensión no contributiva.

Carencia de ingresos cuando los ingresos personales de la persona, para 2024, sean inferiores a 7.250,60 euros anuales.

¿Cuál es el importe íntegro de la pensión no contributiva?

El importe íntegro de la pensión no contributiva de jubilación en 2024 es de 517,90 euros mensuales en 14 pagas. Es decir, 7.250,60 euros anuales.

Las amas de casa que quieran solicitar la pensión no contributiva de jubilación deben realizar la solicitud a través de las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las funciones.