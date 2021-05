Paga extra de junio: ¿Cuándo se cobra y qué pensiones tienen 14 pagas?

Durante el mes de junio de 2021, los pensionistas podrán cobrar la paga extra de verano. Esta paga corresponde con la división en 14 pagas de la subvención, es decir, 12 pagas correspondientes a cada mes del año y dos adicionales: una en junio y otra en noviembre.

¿Cuándo se cobra la pensión extra de junio?

La fecha en la que se obtiene el ingreso de la paga extra de verano es la misma que con el abono de la mensualidad ordinaria. Esto significa que los pensionistas tendrán el cobro habitual del mes de junio y la paga extra sobre el día 25 de junio. Es posible que algunas entidades bancarias decidan adelantarlo al 24 de junio.

Sin embargo, no todos pueden disfrutar de estos pagos extra. "Las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales se abonan en 12 mensualidad, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidad ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión", explican desde la Seguridad Social.

¿Qué pensiones tienen 14 pagas?

Estos son los diferentes tipos de pensionistas que sí reciben 14 pagas:

Pensión por jubilación

Las personas que reciban una pensión por jubilación recibirán un total de 14 pagas, es decir, una durante cada mes del año, más las pagas extras de verano, en el mes de junio, y la llamado paga extra de Navidad, en noviembre.

Pensión por incapacidad permanente

Para los cobros por incapacidad permanente, hay que hacer un pequeña distinción. Si la pensión deriva de enfermedad común o accidente no laboral, sí tendrá derecho a las dos pagas extras. En cambio, si deriva de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se abona en 12 mensualidades.

Pensión por viudedad y orfandad

En caso de viudedad u orfandad, se aplica la norma de las 14 pagas.

Pensión en favor de familiares

Las pensiones en favor de familiares también disponen de las dos pagas extras de junio y noviembre. No obstante, hay excepciones: pensiones por accidentes de trabajo o por enfermedad profesional.

Cuantía mínima y máxima de las pensiones

Cabe recordar que desde enero de 2021, las pensiones contributivas subieron un 0,9%. Esto supone que un incremento de entre 2 y 11 euros al mes, según los Presupuestos Generales del Estado. Así quedan las subidas:

Pensiones contributivas

Con la subida del 0,9%, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo quedará en 851 euros al mes en 14 pagas (frente a los 843,4 euros al mes actuales); la de sin cónyuge (unidad económica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros actualmente), y la de con cónyuge no a cargo en 654,6 euros mensuales (frente a los 648,7 euros actuales).

Para los jubilados con menos de 65 años, la pensión mínima con cónyuge a cargo se fija en 2021 en 797,9 euros al mes (790,7 euros actualmente); sin cónyuge en 645,3 euros mensuales (639,5 euros ahora), y con cónyuge no a cargo en 609,9 euros mensuales (604,4 euros actualmente).

Por su parte, la pensión máxima de jubilación se situará el próximo año en 2.707,49 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 2.683,34 euros al mes de este año.

Pensiones no contributivas

Son las prestaciones por viudedad, orfandad o incapacidad. En el caso de las pensiones mínimas de viudedad subirán en 2021 entre 4,7 y 7,2 euros mensuales, dependiendo de las circunstancias. En concreto, la pensión mínima de viudedad para los beneficiarios con cargas familiares se situará en 797,9 euros mensuales, en contraste con los actuales 790,7 euros al mes. En el caso de ser mayor de 65 años o de tener una discapacidad mayor o igual al 65% la pensión mínima de viudedad será de 689,7 euros mensuales, lo que supone 6,2 euros más que ahora.

Si el titular de la pensión de viudedad tiene entre 60 y 64 años, la cuantía en 2021 será de 645,3 euros mensuales (639,5 euros actualmente), mientras que en el caso de los beneficiarios menores de 60 años la prestación será de 522,5 euros mensuales (517,8 euros este año).

Por su parte, la pensión mínima contributiva de gran invalidez subirá en 2021 hasta los 1.276,5 euros mensuales (1.265,1 euros actualmente) si se tiene cónyuge a cargo, y ascenderá hasta los 1.034,6 euros si no se si no se tiene cargo al cónyuge (unidad económica unipersonal), en contraste con los 1.025,3 euros al mes actuales.

La pensión mínima por incapacidad absoluta o total de los titulares con 65 años con cónyuge a cargo será el próximo año de 851 euros al mes, en contraste con los 843,4 euros actuales, mientras que la de quienes no tienen cónyuge a cargo (unidad económica unipersonal) será de 689,7 euros mensuales (683,5 euros actualmente).

En el caso de las pensiones de orfandad, el importe mínimo ascenderá el próximo año a 210,8 euros mensuales por beneficiario (ahora son 208,9 euros), mientras que si el beneficiario tiene menos de 18 años y cuenta con una discapacidad superior o igual al 65% la cuantía será de 414,7 euros mensuales, casi cuatro euros más que este año.

La pensión mínima en favor de familiares se situará en 2021 en 210,8 euros mensuales, frente a los 208,9 euros actuales, mientras que la pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) será de 441,7 euros mensuales en el caso de vejez, invalidez y viudedad (437,7 euros ahora) y si concurren con alguna pensión pública de viudedad ascenderá a 428,7 euros al mes (424,8 euros en la actualidad).