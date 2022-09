Nuevos trenes iryo: cuándo empiezan a circular, destinos y precios de los billetes

El primer operador privado español de Alta Velocidad, iryo, participado por los socios de Air Nostrum y Trenitalia, ha anunciado la fecha en la que comenzará a expedir billetes para sus trenes. Según un comunicado, con "una gran promoción de bienvenida".

La compañía presidida por Carlos Bartomeu ha asegurado, durante la presentación en la Estación de Atocha de Madrid, que intención es establecer un nuevo estándar de lo que significa viajar en Alta Velocidad en España. Sus trenes ofrecerán la mejor experiencia a los clientes con una tecnología sencilla e intuitiva y con una flota de trenes nuevos, que son los más modernos del mundo.

El CEO de iryo, Simone Gorini, ha declarado: "Nuestra vocación es ofrecer la mejor experiencia de viaje en Alta Velocidad en España, apostando por un modelo real de personalización y de flexibilidad que se adapte a las necesidades de cada tipo de viajero. Además, queremos ser el motor del cambio modal para que el tren sea el eje de una movilidad sostenible en España lo mismo que ha ocurrido en Italia desde que el sector ferroviario se abrió a la competencia".

¿Cuándo se podrán comprar billetes de iryo y a qué precio?

El producto iryo estará disponible desde hoy 15 de septiembre en preventa exclusiva en todas las agencias de viaje de España. Guillermo Turner, director de Ventas de iryo, ha puesto el acento en "la satisfacción que supone para el equipo comercial y para iryo empezar a operar de la mano de las agencias de viaje, así como acercar un producto de calidad a la medida de las empresas y viajeros de ocio, liderando y fomentando un nuevo dinamismo en el mercado".

Pero a partir de este domingo 18 de septiembre cualquier usuario podrá comprar los primeros billetes de la compañía privada de trenes de Alta Velocidad a través de su página web www.iryo.eu. Asimismo, la APP estará disponible desde el 25 de noviembre.

Con independencia de la promoción de bienvenida, los clientes encontraran precios desde 18 euros por trayecto para disfrutar de la mejor experiencia de Alta Velocidad en España.

¿A partir de qué día empezarán a circular los trenes de iryo y cuáles son los destinos?

En el comunicado, la compañía ha recordado cuándo comenzarán a operar los trenes:

A partir del próximo viernes 25 de noviembre entre Madrid, Barcelona y Zaragoza .

entre . Desde el viernes 16 de diciembre , iryo comenzará a operar entre Madrid, Valencia y Cuenca .

, . En el primer trimestre de 2023 , empezará la conexión con el sur: Sevilla, Málaga y Córdoba .

, empezará la conexión con el sur: . En junio, con Alicante y Albacete.

¿Cómo son los trenes de iryo?

Los viajeros de iryo podrán escoger entre cuatro zonas de confort distintas en las que la oferta gastronómica será clave:

Infinita: servicios premium , con asientos gran confort y gastronomía de alta calidad con el Menú Haizea Bistró que el cliente podrá elegir entre varias opciones.

servicios , con asientos y de alta calidad con el que el cliente podrá elegir entre varias opciones. Singular Café by Only You: nace de la alianza de iryo con Only You Hotels. Tendrá un espacio de trabajo en equipo o individual, asientos gran confort, acceso a espacios exclusivos en los Hoteles Only You y un Menú Haizea Mercado de cocina tradicional son las características principales de esta clase.

nace de la alianza de iryo con Only You Hotels. Tendrá un asientos acceso a espacios exclusivos en los Hoteles Only You y un Menú Haizea Mercado de cocina tradicional son las características principales de esta clase. Singular: es la clase diseñada para el viajero de negocios e incluyen la misma propuesta gastronómica que en el Singular Café by Only You.

es la clase diseñada para el e incluyen la misma propuesta gastronómica que en el Inicial: Viaje más económico en un ambiente de calidad ya que en todas las clases ofrecerá asientos de piel, enchufes de dos tipos, estándar y USB, posibilidad de conexión a internet 5G de última generación y el acceso gratuito a la mejor plataforma de contenidos gracias a una alianza con un grupo de comunicación y cuyo acuerdo se presentará conjuntamente en octubre.

Además iryo ha presentado Haizea (viento en euskera), su propia marca de bares y restaurantes a bordo. Un restaurante que tendrá 40 asientos y en el que los viajeros podrán pedir elaboraciones de producto de temporada y opciones saludables, así como primeras marcas de bebidas y carta de vinos seleccionada que irá cambiando en colaboración con Denominaciones de Origen españolas.

Así es el servicio de iryo

Por otro lado, la compañía destaca que la mejor experiencia de viaje se verá completada con la atención de los Asistentes iryo que, con sus llamativos uniformes rojos, prestarán servicio tanto en las ‘Casas iryo’ de las estaciones como a bordo con una formación completa en seguridad, comercial, servicio a bordo y primeros auxilios. Esta nueva generación de Asistentes supone una importante evolución en la profesión de tripulante para pasar a una concepción nueva de atención 360º grados a los clientes.

Además, los viajeros de iryo tendrán acceso a ‘Yo’, su programa de fidelización desarrollado en alianza con la compañía líder del sector Travel Club. ‘Yo’ permitirá al cliente ir escalando de categoría por número de viajes o por compra directa, entre otras opciones y será un programa multidivisa, es decir, con puntos convertibles recíprocamente en programas de fidelización de compañías partners como Meliá Hotels o Air Europa, y ofrecerá, entre sus beneficios, el acceso a salas VIP y de trabajo en los Hoteles Only You.

Tarifas flexibles en todos sus billetes

Por su parte, iryo es el único operador ferroviario y de movilidad que va a ofrecer a sus viajeros la mayor flexibilidad sin tener tarifas restrictivas en las que los clientes pierdan su dinero y, por el contrario, solo va a tener tarifas flexibles a todo tipo de cambios con dos niveles de flexibilidad:

Abierta.

Flexible.

Viajes combinados con avión y cercanías

Durante su presentación comercial, el equipo directivo de iryo ha puesto el acento en su apuesta por la movilidad integrada y ha anunciado sus primeros grandes acuerdos con compañías del sector turístico y transporte para ofrecer billetes y experiencias de viaje combinadas. En esta apuesta, en las ciudades donde iryo opera ofrecerá de forma gratuita acceso a los trenes de Cercanías con los billetes de iryo.

También ha anunciado el primer acuerdo de Código Compartido con Air Europa por el que ofrecerá combinaciones de tren y avión. Por su parte, la aerolínea comercializará los servicios de la compañía ferroviaria en sus sistemas de venta, ofreciendo de esta manera a sus clientes opciones de viaje sostenibles y eficientes. Iryo está negociando más acuerdos de Código Compartido con otras compañías y alianzas aéreas con el objetivo de convertirse en el operador preferente de movilidad a/desde la Península ibérica. Para eso, ha anunciado dos importantes acuerdos globales: el primero con Amadeus para que su producto se distribuya mundialmente y el, segundo, con IATA, organización donde iryo se ha integrado como miembro de pleno derecho.

Para completar esta primera fase del Sistema Integrado de Movilidad, iryo ha anunciado el acuerdo con la aplicación de movilidad Imbric, que ofrecerá el transporte de "primera y última milla" con servicios de Taxi y otros medios de transporte público en las principales ciudades españolas a través de la plataforma 'iryo by Imbric'.

Víctor Bañares, director general de iryo, ha destacado que "el anuncio de estas alianzas con socios de la talla de Air Europa, Amadeus o IATA significa el primer paso de una estrategia ya diseñada para que iryo sea un operador de movilidad global lo que redundará en el conjunto de la industria turística española, uno de los motores económicos del país".

Flota de última generación para una nueva sostenibilidad

iryo va a ser el único operador ferroviario de Alta Velocidad con una flota completamente nueva formada por 20 Frecciarossa, la más sostenible, silenciosa y rápida de Europa. Son trenes eléctricos de última generación fabricados con un 95% de materiales reciclables y propulsados por energía 100% renovable que permiten ahorrar un 80% de dióxido de carbono por persona y trayecto.

La apuesta por la sostenibilidad de iryo va más allá de la propia flota y sus operaciones y tiene la vocación de sensibilizar e implicar a sus clientes en la misma. De la mano de Retree, los viajeros tendrán la opción de añadir una tarifa verde con la que compensar 24 o 48 horas de la huella de carbono de su viaje y, además, ofrecerá a las empresas certificados verdes anuales con el detalle del CO2 ahorrado y compensado al haber elegido iryo para sus traslados corporativos.