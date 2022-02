Nuevo plus para los pensionistas: cuantía, requisitos y cuándo se cobrará

La reforma del sistema de pensiones que ha impulsado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, no deja de estar de actualidad por las novedades que presenta para los jubilados. Una de las últimas, la revalorización de las pensiones en función del IPC que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Sin embargo, otra de las medidas incluye un nuevo plus que recibirán determinados pensionistas que puedan acceder a él. Consulta de qué cantidad será, quién podrá acceder a él y a partir de cuándo se cobrará.

Nuevo plus de 82 euros

El nuevo plus que recibirán algunos pensionistas oscila entre los 4,5 y los 82 euros, según publica el diario 'La información'. Esta novedad está dirigida a quienes se hayan jubilado anticipadamente en los últimos 20 años y que tengan una "larga carrera de cotización".

El objetivo del plus es compensar a los aquellas personas que se jubilaron antes de tiempo y cuya prestación es inferior a la que le quedará a los trabajadores que se jubilen a partir de este año en las mismas condiciones.

Requisitos para acceder a él

Pero, ¿todos los prejubilados podrán acceder al nuevo plus? La respuesta es no. Quienes quieran poder cobrar este plus tendrán que cumplir una serie de requisitos:

Haberse jubilado de manera anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021 .

. Si la jubilación ha sido voluntaria, la retirada habrá tenido que ser como máximo dos años antes de tener la edad legal .

. Tendrán que acreditar al menos 44 años y seis meses de cotización .

. Que la pensión que reciben actualmente fuera superior si se hubieran aplicado los parámetros actuales.

¿Cuándo empezará a cobrarse?

Este nuevo plus se comenzará a cobrar a partir del mes de marzo de 2022 y el importe que corresponda a cada jubilado se incluirá dentro de la pensión, es decir, se cobrará en 14 pagas -incluidas las extras de verano y Navidad-.

¿Y cómo sé qué cantidad me corresponde? Porque será la diferencia entre la pensión que se cobra actualmente y la que se cobraría al aplicar los nuevos coeficientes reductores.

Además, los pensionistas que puedan acceder a ella no tendrán que acudir a ninguna oficina de la Seguridad Social para gestionarlo, sino que será el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien realizará el cálculo en un plazo de tres meses e incluirá el nuevo plus automáticamente.