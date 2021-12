Miles de trabadores en ERTE no cobrarán este mes por un "fallo" en el SEPE

Se amplía la lista de empleados que no cobrarán este mes de diciembre la prestación del ERTE en Cataluña. Por ahora, se estima que miles de trabajadores no recibirán este pago debido a una "incidencia técnica" en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Mientras los sindicatos calculan que los damnificados se encuentran alrededor de los 7.000 en la comunidad, el Ministerio de Trabajo señala que son "no más de 1.000".

Se trata principalmente de los empleados de las empresas más perjudicadas por el coronavirus y las restricciones, como hoteles o aeropuertos, por lo que muchos de estos trabajadores llevan más de 20 meses con una pérdida de ingresos del 30%. Tal y como recoge el diario 'El Periódico', los sindicatos apuntan a que la incidencia se concentra principalmente en Barcelona.

Sin embargo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz recalca que estos retrasos se deben a "una incidencia técnica puntual en el sistema en la tramitación de las prestaciones correspondientes a algunas empresas a la hora de procesar los periodos de actividad", así como que la próxima nómina recogerá "la cantidad debida". En este sentido, contradice la versión de los sindicatos sobre los más de 7.000 empleados afectados y señala que son "alrededor de 1.000".

El Gobierno estudia que la prestación por ERTE sea igual al salario

El Gobierno ha propuesto que las empresas garanticen el salario íntegro del trabajador en los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo.

Actualmente, cuando un trabajador está en ERTE es el Estado el que da una prestación, que puede completar la empresa si así lo considera, pero no existe la obligación de que la empresa garantice el sueldo íntegro. Esto cambiaría con la nueva propuesta, en la que se exige a la empresa que cubra completamente la prestación hasta el 100% de la nómina.

En la propuesta del nuevo ERTE permanente se refleja que el primer mes de ERTE del trabajador, la empresa adelantaría el pago del salario completo. Este nuevo ERTE, llamado Red está en a mesa de negociación. La cuantía de la nueva prestación que el Gobierno quiere crear para los trabajadores afectados por el mecanismo Red, sería del 70% de la base reguladora y no podría superar los 1.271 euros (el 22% del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, ahora situado en 564,9 euros). Esta cifra es la que la empresa tendría que aportar y no consumiría periodo de desempleo.