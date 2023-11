La mayoría de consumidores cree que hay poco control para detectar fraudes en el Black Friday

Nueve de cada diez españoles no confía en que las administraciones realicen controles para evitar fraudes durante el Black Friday. Es una de las cifras que arroja la nueva encuesta de FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado más de 4.000 usuarios de toda España. Es más, según apunta FACUA, solo han trascendido las inspecciones realizadas por las autoridades de consumo y comercio de Cataluña, que han anunciado la apertura de 47 expedientes sancionadores. Del resto de comunidades no ha trascendido nada. "Es una incógnita si el resto de comunidades realizaron alguna campaña de vigilancia de precios para verificar la existencia de fraudes" puntualiza la asociación de consumidores.

Falsos descuentos

La inmensa mayoría de los consumidores cree que buena parte de los comercios ofertan falsos descuentos en muchos de sus productos. La encuesta arroja que el 68% cree que la gran mayoría de establecimientos intentan timarnos, solo un 7% cree que son muy pocos los que falsean las rebajas. Más de un 50% opina que son las grandes superficies las que cometen mayores fraudes, mientras que el 38% considera que lo hacen por igual pequeños, medianos y grandes establecimientos.

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, asegura que hay que controlar los precios previamente y durante el período de descuentos. "De nada sirve que la inspección se haga solo durante la rebaja. Si se han realizado controles tendría que haber sido antes para monitorizar precios y si nos dicen que tienen descuento ver si son descuentos reales y no un invento. La Ley del Comercio plantea que los descuentos solo se pueden anunciar cuando el precio que se va a rebajar lleva 30 días en el comercio" expresa Sánchez.

Compras compulsivas

FACUA afirma que les llama la atención que el porcentaje de consumidores que no hace previsión de gasto (aquellos que van y compran lo que se encuentran) es mayor que el porcentaje de consumidores que hacen previsión de gasto. Los que no hacen esa previsión hacen más compras tanto por internet como en tienda física. "La inmensa mayoría de compras de Black Friday son compras de capricho, no compra de necesidad" puntualiza su secretario general. "A la gente no le gusta reconocer que hace compra compulsiva porque hace quedar mal, pero tenemos que asumir que hacemos compra de productos no necesarios, es un capricho".

A pesar de ello, la cifra de españoles que hizo compras durante el Black Friday el año pasado descendió. Solo el 71% de los encuestados por la asociación afirma haber comprado en este período en 2022, pero Rubén Sánchez expone que este porcentaje probablemente sería mucho mayor en el caso de hablar de período de rebajas y no solo los días puntuales que dura el Black Friday o el Cyber Monday. Como dato positivo, destacan que 8 de cada 10 consumidores dicen que compran los precios en distintos establecimientos antes de realizar la compra.