Más del 70% de los trabajadores quiere poder seguir teletrabajando tras la pandemia

Uno de los escenarios más importantes que nos está dejando la pandemia del coronavirus en todo el mundo es el hecho de que un gran número de empresas se han visto obligadas a acelerar o incorporar planes de teletrabajo ante la imposibilidad de mantener grandes grupos de gente en lugares tan reducidos como una oficina.

Según un informe elaborado por Jones Lang LaSalle (JLL) y denominado 'Reimaginando la experiencia humana. Cómo adoptar las nuevas prioridades de la vida laboral y las expectativas de una fuerza de trabajo líquida, el 72% de los empleados asegura querer mantener la situación de teletrabajo una vez finalice la crisis sanitaria.

Un porcentaje prefiere volver a la presencialidad en las oficinas

Son muchos los que estarían a favor de mantener las virtudes del teletrabajo, pero no por ello hay que olvidar a quienes prefieren volver a la situación anterior: según el informe, el 26% no quieren mantener el teletrabajo y prefieren volver a la oficina, mientras que el 50% de los encuestados prefieren un sistema híbrido.

Otro de los datos que arroja el estudio es el aumento en el número de personas que espera incrementar la frecuencia del teletrabajo con respecto a los meses previos a la pandemia. Es decir, si antes sólo un 7% decía que lo ideal era teletrabajar dos días a la semana, ahora es un 21%.

¿Debería ser el teletrabajo gratis para las empresas?

El teletrabajo no sólo ha supuesto un beneficio para los empleados, sino también para algunas empresas, que ya no tienen que hacerse cargo de algunos gastos como Internet, luz, mobiliario, etc, que ahora corre a cuenta de los propios trabajadores al encontrarse en sus domicilios.

Por este motivo, es un alto porcentaje de trabajadores el que considera que esta modalidad laboral no debería salir gratis a las empresas: el 75% espera que la compañía le apoye de alguna manera, mientras que el 47% prefiere que esta le proporcione los materiales necesarios para desempeñar sus tareas. Un 36% quiere una asignación económica aparte; un 33%, que se cubran sus gastos de electricidad; y un 25%, que se le instale una estación de trabajo ergonómica en casa.