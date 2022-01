José Luis Escrivá plantea que todos los autónomos tengan que realizar la declaración de la renta

En la tercera reunión en lo que va de año, al de este lunes, las discrepancias que existen en la negociación del nuevo sistema de cotización de autónomos que entrará en vigor a partir del 2023, quedaron evidenciadas entre las propias organizaciones, no solo con el Gobierno.

Cuotas de autónomos

En algo en lo que sí coinciden es en exigir al Ministerio de Seguridad Social que reformule los tramos de cotización previstos en función de los rendimientos netos de cada trabajador y rebaje las cuotas de aquellos que menos ingresan.

El Ministerio de Seguridad Social plantea un sistema flexible de 13 tramos de cotización que van desde ingresos inferiores a los 600 euros al mes hasta más de 4.050 euros, con posibilidad de cambiar hasta seis veces al año.

Cuando este sistema entre en vigor plenamente, en 2031, las cuotas que pagarán los autónomos oscilarán entre los 184 euros y los 1.267 euros al mes.

La Unión de Autónomos UATAE reclamó que se reduzca la cuota a los que tengan unos rendimientos netos inferiores a los 1.700 euros al mes. Esta reivindicación ya la hizo la semana pasada UPTA, presentando su propia propuesta, en la que se plantea la reducción de los tramos de 13 a 10 y en la que plantea una cuota fija de 135 euros para los autónomos que ingresen menos de 5.400 euros anuales. Además, abogan por implantarla en seis años en lugar de los nueve propuestos.

Además, tal y como informaron fuentes asistentes a la reunión de ayer, la negociación dio un nuevo giro después de que Escrivá pusiera sobre la mesa su intención de que todos los autónomos tengan la obligación de hacer la declaración de la renta, independientemente de su renta y rendimientos, incluidos los que tienen ingresos por debajo 1.000 euros.

Reclamaciones

La mayoría de asociaciones pide al Gobierno clarificar qué ingresos serán los que se tengan en cuenta para determinar la cotización del colectivo en el nuevo modelo.

En esta misma línea, la Asociación de Autónomos ATA rechazó de plano la propuesta realizada por el Ejecutivo y para ellos el punto de partida no es válido, ya que los rendimientos netos en los que se basa no son ingresos reales porque la propuesta del Gobierno son ingresos del autónomos menos gastos deducibles, incluidas las cotizaciones, pero no se incluyen las amortizaciones ni provisiones en caso de morosidad.

El Gobiernos se ha comprometido a configurar las cotizaciones de autónomos por rendimientos netos

Por ello, el Gobierno está manteniendo contactos con la Agencia Tributaria para configurar por rendimientos netos y se ha comprometido a mandar una nueva propuesta articulada. El próximo lunes habrá una nueva reunión y los agentes sociales han empezado a enviar propuestas concretas adicionales.