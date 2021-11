¿Hay alternativas para aprovechar la energía solar por la noche?

El gran problema de la energía solar es obvio: el sol no brilla todo el tiempo. Es el principal obstáculo para la adopción generalizada de la energía solar. En los días nublados o por la noche, las plantas de energía solar no pueden acceder a la energía, lo que paraliza las operaciones. Esto hace que la energía generada por el sol no esté disponible en ocasiones, como por la noche, cuando la demanda de energía es más alta.

La solución parece simple: almacenar la energía del sol para que pueda usarse cuando el sol no esté disponible. Gracias a los recientes avances en el almacenamiento de energía solar, esta se ha convertido en una opción realista para para los propietarios de viviendas a través de paneles solares residenciales y sistemas de respaldo de batería.

El concepto detrás del almacenamiento de energía solar es simple. La mayoría de los sistemas solares están diseñados intencionalmente para producir más energía de la que necesita su hogar durante el día. La energía excedente generada durante el día se almacena en una batería solar como el Tesla Powerwall. Por la noche, cuando sus paneles solares están en modo de suspensión, puede utilizar la energía almacenada en el sistema de baterías para alimentar su hogar.

¿Se puede almacenar la energía solar a gran escala?

Sin embargo, hacer esto a gran escala es inviable en estos momentos. La electricidad que produce una central nuclear o na de gas está disponible a lo largo del tiempo. A través de las baterías, convertimos esa electricidad en energía química. Cuando las baterías entran en acción esa energía química vuelve a convertirse en corriente eléctrica. Un proceso que es inviable hacer a gran escala.

Proyectos para almacenar la energía solar

Ya hay proyectos para diseñar baterías que puedan cumplir con este cometido. Sin embargo, requieren una elevada inversión, por lo que están en una fase muy pionera. Esta baterías podrían cubrir hasta 100 gigawatios de demanda. La previsión es que puedan estar en funcionamiento desde 2050.

El investigador francés Tristan Desrues ha propuesto en un proyecto una forma de "almacenamiento masivo de electricidad en forma térmica". Para ello propone crear grandes centrales con enormes tanques rellenos de grava. Gracias al excedente de energía captada por el día, estos aumentarían su temperatura. Por la noche, pasarían a funcionar como una central termoeléctrica para generar la electricidad. Ya existen centrales termosolares como en Sevilla o la de Mojave en EEUU que abastece a 140.000 hogares.

En Australia existe un creciente interés en diseñar sistemas de almacenamiento para la energía solar. La empresa Photon Energy ha diseñado mecanismos para almacenar 3,6 gigawatios a la hora. En las mejores previsiones, señalan que la cantidad se puede aumentar a 1000 gigawatios por hora en el 2050.

El Gobierno planea que España sea exportadora de energía en 2030

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es el documento del Gobierno que define la estrategia energética para los próximos años. Respecto a las baterías la intención es que a partir de 2025 empiecen a aportar 500 megavatios y que en 2030 wsa cifra aumente a 2,5 gigavatios. El documento también pretende que España pase de ser un país importador de energía (con un saldo neto de 8,86 TWh para el año 2020) a exportador en 2030 (por valor de 2,34 TWh).