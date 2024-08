Hacienda podría multar por no declarar ventas en Wallapop y Vinted: ¿A quién afectaría la medida?

La opción de compraventa de artículos de segunda mano a través de plataformas como Vinted o Wallapop es ya una práctica habitual para muchos consumidores. El empuje de las nuevas generaciones, muy concienciadas con la sostenibilidad, ha hecho crecer las ventas de artículos usados y existen estas plataformas de e-commerce que favorecen este estilo de vida. Con la entrada en vigor en España en enero de 2024 del Real Decreto 117/2024, que transpone la Directiva europea DAC7 (Directiva 2021/514), habrá una serie de condiciones para los particulares que venden productos en internet.

Esta normativa obliga a las plataformas de comercio entre particulares a recopilar, verificar, actualizar y comunicar a Hacienda la información sobre ciertos vendedores.

¿Qué usuarios deben declarar sus ventas a Hacienda?

La DAC7 es una directiva de la Unión Europea que impone obligaciones de información a las plataformas digitales de compraventa como Vinted o Wallapop.

En concreto, la Directiva europea DAC7 obliga a las plataformas de e-commerce entre particulares a informar de los usuarios que hayan ganado unos beneficios superiores a los 2.000 euros por sus ventas en un año, o que hayan realizado más de 30 transacciones en ese mismo período. Se deberán declarar estos ingresos en concepto de IRPF.

En caso contrario, se verán afectados por las nuevas sanciones, las primeras multas por parte de la Agencia Tributaria, que deberán ser establecidas por cada Estado miembro, siendo "efectivas, proporcionadas y disuasorias".

Los comunicados desde Vinted y Wallapop

Las ventas realizadas en Vinted "no están sujetas a impuestos", solo quienes cumplan los requisitos impuestos por la DAC7 tendrán que enviar un formulario "que nosotros, -Vinted-, rellenamos parcialmente", facilitando el proceso. "Si no recibes noticias nuestras, no tienes que hacer nada. Puedes seguir vendiendo con total tranquilidad", añaden.

Desde Wallapop han estimado que menos de un 1% de sus usuarios son susceptibles de alcanzar los límites de la nueva directiva, ya que en este caso solo sería necesario tributar en las ventas por importes superiores a su precio original, algo poco común en las transacciones de segunda mano entre particulares.

Las grandes cifras de ventas de productos de segunda mano en internet

Según datos de Mangopay, un proveedor de infraestructuras de pago que da servicio a las principales plataformas mundiales como las tratadas en este artículo, en España el sector ha crecido un 90% en los últimos tres años, según ha indicado el diario 'ABC'.

Un informe reciente del marketplace estadounidense ThredUp, un gigante mundial del ecommerce, calcula que el volumen de compraventa de la ropa usada se duplicará para 2027, creciendo tres veces más rápido que el mercado en general, hasta representar el 10% del mercado textil mundial.