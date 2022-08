El Gobierno hace balance de la primera semana con las medidas de ahorro: la demanda eléctrica cae un 3,7%

La demanda eléctrica ha bajado un 3,7 % en la segunda semana de agosto, en la que se han empezado a aplicar las medidas de ahorro energético del Gobierno, ha informado este miércoles la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ribera ha calificado ese descenso como "una reducción importante en plena ola de calor", en un rueda de prensa en Mahón de balance del funcionamiento de las medidas del Real Decreto de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo en el contexto de la guerra en Ucrania, tras una semana de aplicación.

La ministra ha atribuido el descenso de la demanda eléctrica en esa semana del 8 al 14 de agosto "a la mayor sensibilidad de hogares y empresas con respeto al uso responsable de la energía y las medidas del decreto ley que pedía una reducción de la temperatura del termostato para refrigerar y el apagado del alumbrado de los escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22 horas".

Así, ha subrayado que la información se debe tratar con "cautelas", pero ha apuntado que se observa una tendencia "clara" en términos de "compromiso cívico y de entendimiento del contexto en el se han adoptado estas medidas" y en su "eficacia".

Además, ha detallado que el ahorro se eleva al 3,9% si se tiene en cuenta solo la demanda de la Península Ibérica, pero "cae al 3,7%" al incluir los datos de Baleares y Canarias. "En un momento en el que estamos atravesando una ola de calor muy importante y en el que los dos archipiélagos cuentan con una presencia muy importante de población turística, la demanda eléctrica sube", ha explicado Ribera.

En referencia al PP, ha señalado que "es capital esforzarse hoy para poder ofrecer solidaridad para con el resto de los socios europeos" y subrayó que "no vale hablar de medidas de dentro de 20 o 30 años, no vale mirar al pasado y no vale criticar siempre".

Los cálculos del Gobierno

Preguntada por los cálculos del Gobierno, Ribera reconoció que el dato está en el "entorno" que preveía, aunque las temperaturas "siempre hacen que pueda haber pequeñas oscilaciones". Así, detalló que el cálculo es que las medidas adoptadas puedan suponer de un ahorro "de más de la mitad de ese 7%" al que se han comprometido con Bruselas.

La vicepresidenta destacó la "respuesta extraordinariamente positiva", aunque esto "no significa que pueda haber cuestiones pendientes de aclarar o de evolución y precisión por parte de las comunidades autónomas en la aplicación de la norma".

Además, subrayó las propuestas "interesantes" por parte de las industrias que más gas consumen, que incluyen flexibilidad en el tipo de contratos, la extensión de la cogeneración o la búsqueda de la sustitución del gas natural por biogás o hidrógeno. "No contemplamos medidas restrictivas, sino medidas que favorezcan ese proceso de cambio en el tipo de energía que se consume", indicó.