El Gobierno dejará "listo" el sistema de peajes para cuando llegue el momento

Durante el Foro de Nueva Economía que se ha celebrado el pasado martes, la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, se ha pronunciado sobre la implantación generalizada de los peajes en las carreteras.

Según ha explicado Pardo de Vera, "todos tienen claro que hay un gato y que el cascabel es la solución". Por ello, confirma que van a "dejar todo listo" para que quien quiera "poner el cascabel al gato" lo haga "sin problemas".

Asimismo, la secretaria de Estado de Transportes ha asegurado que si le "toca" hacerlo al Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos, se hará "sin titubeos".

Ha sido en el desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, cuando la 'número dos' del Ministerio de Transportes ha realizado este anuncio utilizando una metáfora para hablar sobre el problema de financiación del mantenimiento de las carreteras españolas.

"Nunca es buen momento para ponerse a hablar de la importancia del cascabel, aunque tengamos la obligación de diseñar e implementar un cascabel y tengamos el único gato sin cascabel de Europa", ha declaro.

Si me toca a mí lo haré sin titubeos de ningún tipo

"Si me toca a mí lo haré sin titubeos de ningún tipo, ya que el trabajo va a estar objetivamente trabajado y podrá debatirse con toda solvencia y sin obviedades", ha comentado.

Sin embargo, Isabel Pardo de Vera ha evitado confirmar cuándo se pondrá en marcha este nuevo sistema de peajes. Aunque ha recalcado que es una "exigencia emanada de Europa", que obliga a "establecer fórmulas para asegurar el mantenimiento y la seguridad vial".

Además, la secretaria de Estado de Transportes dice se trata de la "evolución de una red" que va a tener que afrontar "numerosos cambios mucho más allá del mantenimiento".

Sería una "vergüenza" marcharse de su puesto "sin un modelo perfectamente determinado"

Por otro lado, Pardo de Vera ha justificado esta decisión alegando que sería una "vergüenza" irse de su cargo "sin un modelo perfectamente determinado". Y ha solicitado que no se le llame "sistema de pago por uso" y en su lugar "adaptación de la red móvil de transporte a la tecnología, la digitalización y las recargas eléctricas".

También ha pedido que no se "manipule" ni se "polarice" cuando los rivales políticos "saben que esto es una ineficiencia del país que no es progresivo y que nos está dejando a la cola de otras políticas".

Por su parte, la secretaria de Estado ha hecho mención al paro patronal de transportistas que duró durante 20 días en el mes de marzo. Dice que la Plataforma en Defensa del Transporte "inflamó los ánimos" en medio de una negociación que se estaba haciendo con los "representantes legítimos" del sector.

Y sobre la huelga de este mes de noviembre, que fue desconvocado en su segundo día, Pardo de Vera sostiene que fue un "momento dulce" porque todo su "trabajo" había servido "para que unos pocos no pusieran de rodillas al resto".