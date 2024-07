Estas son las pensiones que pueden cobrar las personas que no han cotizado lo suficiente

Todas las personas que han trabajado a lo largo de su vida y han cotizado durante esos años a la Seguridad Social, tienen derecho a cobrar una pensión en el momento de jubilarse. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no han cotizado nunca, como las amas de casa, o no han cotizado durante el tiempo suficiente? Ellos también tienen a su disposición una pensión, en este caso será no contributiva.

Qué son las pensiones no contributivas

Se trata de prestaciones económicas destinadas a personas vulnerables que carecen de recursos suficientes para vivir de forma digna, incluso cuando no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social o no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder solicitar las pensiones contributivas.

Dentro de las pensiones no contributivas están las de jubilación y las de invalidez.

Cuál es la cuantía de las pensiones no contributivas

La cuantía anual de las pensiones no contributivas se actualiza anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para 2024, el Gobierno acordó incrementarlas un 6,9% para reducir la brecha existente entre la cuantía de las pensiones mínimas y el umbral de la pobreza. Asimismo, con carácter general, se fijó en 7.250,60 euros para 2024, tanto para las pensiones de jubilación como para las de invalidez.

No obstante, las personas que quieran acceder a una pensión de este tipo, deberá cumplir con una serie de requisitos. Así, la cuantía para cada pensionista se determina a partir de ese importe íntegro y del número de beneficiarios de pensión no contributiva integrados en la misma unidad económica de convivencia.

El requisito principal para acceder a una pensión no contributiva (de jubilación o invalidez)

Tener ingresos inferiores a 7.250,60 euros anuales o carecer de ingresos. Si el solicitante convive con familiares, la suma de ingresos anuales de todos los miembros tiene que ser inferior a estas cuantías:

12.326,02 € para dos convivientes.

17.401,44 € para tres convivientes .

22.476,86 € para cuatro convivientes.

Si entre los convivientes están padres o hijos, los límites aumentan a:

30.815,05 € para dos convivientes

43.503,60 € para tres convivientes

56.192,15 € para cuatro convivientes

Requisitos para solicitar una pensión no contributiva de jubilación

En el caso de las pensiones no contributivas de jubilación, los beneficiarios deben cumplir otros requisitos específicos: