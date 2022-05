¿Cuándo se cobra la paga extra de verano 2022?

Tanto los trabajadores como algunos pensionistas reciben dos veces al año una paga extra. La primera durante el mes de junio, conocida como la paga extra de verano y la segunda durante el mes de noviembre o diciembre, justo antes de las Navidades.

Este dinero corresponde a la división en 14 pagas de la nómina o subvención. 12 correspondientes a cada mes del año y dos más adicionales.

¿Cuándo cobra la paga extra de verano los pensionistas?

La fecha en la que los jubilados reciben la paga extra de verano corresponde con el mismo día en el que se les ingresa la mensualidad ordinaria. Es decir, los pensionistas verán abonado este dinero en sus cuentas en torno el día 25 de junio, incluso un día antes ya que hay algunas entidades bancarias que lo adelantan.

¿Cuándo cobran la paga extra los trabajadores?

Los trabajadores que por su contrato tienen establecido que cobrarán su salario total repartido en 14 pagas, recibirán el dinero que les corresponda de la paga extra de verano, en función de su sueldo, el mismo día que reciban habitualmente el salario. Normalmente suele ser entre los días 25 y 30 de cada mes.

¿Qué pensiones tienen 14 pagas?

Según explica la Seguridad Social en su página web, no todos los jubilados reciben las dos pagas extra al año, únicamente "las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral se abonan en 14 pagas". Aunque aclaran que "las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional se abonan en 12 mensualidades". Sin embargo, esto no significa que estos pensionistas no reciban pagas extraordinarias, sino que ya las tienen "prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión".

Estos son los diferentes tipos de pensionistas que sí reciben 14 pagas:

Pensión por incapacidad permanente

incapacidad permanente Pensión por viudedad y orfandad

viudedad y orfandad Pensión en favor de familiares

familiares Pensión por jubilación

¿Cómo calcular la jubilación?

El Ejecutivo ha puesto a disposición de los ciudadanos un simulador de la Seguridad Social por el que se puede hacer el cálculo de cuánto dinero corresponde de la pensión y la fecha en la que se pueden jubilar aportando el DNI, fecha de nacimiento y número de teléfono: