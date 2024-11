CSIF convoca una manifestación para defender la mutualidad de los funcionarios

Más de un millón y medio de funcionarios y sus familias podrían perder a partir de finales del mes de enero de 2025 la prestación del servicio sanitario que reciben a través de Muface, después que las tres aseguradoras que actualmente prestan ese servicio (Adeslas, Asisa y DKV) consideraran insuficiente la oferta económica que planteaba el Gobierno, en la primera licitación realizada. El ejecutivo puso sobre la mesa una subida de las primas del 17,12% para el 2025 y 2026 que no convenció a las aseguradoras. Eso ha abocado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige Óscar López a abrir un nuevo proceso de licitación para el que aún no hay fecha prevista.

Con este escenario, hoy el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno haya apurado los plazos en esta licitación, al tiempo que denuncia que se esté planteando desmantelar este sistema mutualista que abocaría a este millón y medio de funcionarios al sistema público sanitario. Borra además ha advertido, que la sanidad pública deberá recibir a una gran parte de población que tiene más de 65 años, lo que comporta un mayor gasto, recordando que en estos momentos ya hay Comunidades Autónomas, que han lanzado una seria advertencia sobre los problemas que va a comportar tener que atender a un mayor número de personas.

Es precisamente, ante este problema que el máximo dirigente del sindicato ha anunciado la convocatoria de una gran manifestación el próximo 14 de diciembre frente a la sede de Muface en Madrid para exigir al Gobierno una respuesta inmediata que permita afrontar esta situación. Además, CSIF continúa con el calendario de protestas que ya inició hace unas semanas y tiene previsto volver a concentrarse frente a todas las Subdelegaciones del Gobierno, el próximo 16 de diciembre.

Miguel Borra ha explicado que no serán estos los últimos pasos que se den, porque “si el Gobierno no se aviene a negociar, no descartamos en el primer trimestre del año que viene, convocar paros parciales o totales en la Administración Pública” ha dicho el presidente nacional de CSIF quien ha recordado que el actual Ejecutivo no ha convocado desde que están gobernando la Mesa General de negociación de las administraciones públicas.

CSIF sospecha que el Gobierno quiere desmantelar MUFACE

Borra ha afeado al Gobierno que no haya abordado antes esta cuestión y que hayan esperado a apurar los plazos, en lo que se refiere a buscar una nueva licitación. En este sentido, ha afirmado que parece que el Gobierno tiene un plan para acabar con el sistema de mutualistas, "en vez de ponerse a trabajar en la renovación del concierto con un tiempo suficiente, ahora nos encontramos a cuarenta días para que acabe el año sin una solución", ha remarcado. Ha desvelado el líder de CSIF que ayer mantuvieron una reunión con el Ministerio que dirige Óscar López, donde se les trasladó que no habría problemas para encontrar una solución a este conflicto, pero el sindicato les recrimina que no han concretado cómo lo van a hacer.

CSIF denuncia los "globos sonda" que se están lanzando desde otros Ministerios, como es el caso de Sanidad, desde donde hace unos días se hizo público un informe que planteaba abiertamente el traspaso de estos mutualistas al sistema nacional de salud.

Ha recordado Miguel Borra, que no se trata sólo de un tema presupuestario, sino que lo que faltan son recursos “no se inventan los médicos de hoy para mañana” por eso lo que ha reclamado es que a medio y a largo plazo se definan las necesidades que tiene el sistema de salud público.