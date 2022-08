Cómo saber la indemnización a la que tengo derecho si me despiden

Un trabajador debe tener en cuenta tres factores a la hora de afrontar su despido: su salario anual bruto; la antigüedad en la empresa, contada por meses y teniendo en cuenta que, si un asalariado trabaja un día de un mes, se contabilizará el mes completo; y el tipo de despido.

Si el despido es disciplinario, es decir, procedente, provocado por incumplimiento del trabajador, no tiene derecho, a priori, a ningún tipo de indemnización, a no ser que se trate de un despido pactado, como es el caso de los ERE. En este caso, aunque el trabajador no tenga derecho a indemnización, si lo tendrá a cobrar el paro.

Qué es el despido improcedente

Un despido improcedente es la decisión unilateral del empresario, que extingue la relación laboral sin motivos justificados por la ley, recogidos en el artículo 56 del estatuto de los trabajadores, que busca proteger a los asalariados de posibles abusos del empresario.

Un despido improcedente se debe a dos causas. O bien que el empresario haya incumplido los requisitos legales, de manera que no se procediera a la entrega de la carta de despido o no se produzca una ronda de consultas previas en caso de despido colectivo o ERE; o bien que el despido pretenda ser disciplinario, es decir, que se deba a incumplimientos del trabajador, pero no se cimente sobre causas legales.

Cómo se decreta si el despido es improcedente

Para que un despido se declare improcedente tiene que calificarse como tal en sede judicial, a menos que el mismo empresario así lo reconozca y proceda al pago de la indemnización correspondiente. Si por el contrario no es así, el trabajador debe denunciarlo en los siguientes 20 días hábiles de ser notificado el despido para su posterior disputa legal.

Por otra parte, que el despido sea improcedente no tiene por qué conllevar un pleito, sino que si el empleador lo reconoce como tal y procede a abonar la cantidad que corresponda en concepto de indemnización, el empleado no debe concurrir a juicio.

La indemnización que me corresponde por despido improcedente

Con carácter general, el valor de la indemnización equivale a 33 días de salario por año de servicio, teniendo un límite de 24 mensualidades. Aunque, si el trabajador inició su contrato en la empresa antes del 12 de febrero de 2012, el tiempo transcurrido hasta esta fecha computará con 45 días de salario por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades.

En el caso de que concurran ambos tramos, se computarán 45 días de salario por año trabajado hasta el 12 de febrero de 2012 y 33 hasta la fecha de despido, con un límite será de 42 mensualidades. En cualquier caso, se tendrá derecho a paro.