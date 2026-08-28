Los carburantes disparan la inflación al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde 2023

Los precios han aumentado en España un 4,3% en agosto respecto al mismo mes de 2025, impulsados por el encarecimiento de los carburantes. Se trata de un repunte de siete décimas superior al de julio (3,6%) y que supone la tasa más alta desde febrero de 2023.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes, 28 de agosto, el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) de este mes, que ha estado marcado por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, unos productos que en agosto de 2025 habían registrado un descenso de precios.

En los alimentos

En el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas también se ha producido un efecto al alza, aunque de menor intensidad. Los precios de estos productos han disminuido menos en agosto de lo que lo hicieron en ese mismo mes el año pasado. Sin embargo, el INE no ofrecerá la información detallada hasta el próximo 15 de septiembre.

El dato adelantado de agosto apunta a una aceleración de la inflación, que ya había aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6%. Este incremento estuvo impulsado por el encarecimiento de los productos energéticos, debido tanto a la persistencia del conflicto en Oriente Medio como al inicio de la retirada de las medidas fiscales de apoyo.

Asimismo, la fuerte subida del precio del gasóleo activó la cláusula prevista en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra, por lo que a partir del 1 de septiembre la rebaja del impuesto de hidrocarburos para este producto será de veinte céntimos por litro, en lugar de los cinco céntimos previstos para este mes.

La gasolina, en cambio, al no superar el umbral establecido, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de cinco céntimos por litro en septiembre. Del mismo modo, la electricidad y el gas continuarán con el IVA al 21%.

El INE también ha publicado este viernes el avance de la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los componentes más volátiles, que se moderó una décima en agosto, hasta el 2,9%.

Efectos del conflicto en Irán

El Ministerio de Economía ha asegurado que el Gobierno "mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española" junto a agentes sociales y sectores afectados y ha recordado que las medidas de apoyo recogidas en el plan de respuesta continúan vigentes.

Economía atribuye el repunte de los precios al encarecimiento de los carburantes por el impacto del conflicto, y en ese sentido, apunta que este no se ha trasladado a la inflación subyacente.

Los precios aumentan un 0,7% respecto a julio

En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,7% respecto a julio, un aumento cuatro décimas superior al de ese mes (0,3%) con el que encadenan siete meses consecutivos de incrementos.

Por lo que respecta al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), se situó en el 4,5% en términos anuales, seis décimas por encima de la tasa de julio, con un aumento de precios del 0,6% con respecto al mes anterior.