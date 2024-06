La cara B de la explosión del turismo; faltan profesionales cualificados

Mes tras mes, el turismo no deja de registrar nuevos récords en nuestro país. Las cifras que hemos ido conociendo hasta ahora de crecimiento de un sector que representa cerca del 14% del PIB no parece que vayan a tocar techo y lo que se espera de cara a la campaña de este verano, no es sólo que se mantengas las cifras, sino que nos podemos encontrar con un crecimiento entre un 5 y un 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde la patronal de las Agencias de Viajes, ACAVE, constatan que se espera una buena campaña de verano, aunque al mismo tiempo advierten que este crecimiento que está experimentando el sector tiene que ir acompañado de nuevas incorporaciones de profesionales cualificados. “Necesitamos que la Administración se implique porque tenemos un problema de atracción de talento, porque las demandas cada vez son mayores” ha explicado el presidente de ACAVE, Jordi Martí.

Y es que la pandemia obligó a paralizar todo el sector turístico y ahora cuatro años después lo que tienen por delante es hacer frente, no sólo a un crecimiento de las cifras, sino también dar salida a los nuevos retos digitales que plantea el actual contexto económico, como por ejemplo la utilización de la Inteligencia Artificial.

Ha explicado Martí, que es necesario romper con determinados estereotipos consolidados con el tiempo, que han llevado a que se haya impuesto la teoría que se trata de un sector con una alta tasa de temporalidad y empleos de baja calificación. Las últimas cifras sobre empleabilidad turística que hemos conocido del mes de mayo, demuestran que se reduce la temporalidad en el sector dos puntos respecto al año pasando situándose en estos momentos en el 14,7%. Los afiliados a la Seguridad Social, vinculados a actividades relacionadas con el turismo alcanzaron en mayo los 2.891.188 trabajadores, con un incremento del 5% respecto al mismo mes de 2023. Así, en relación con el mercado laboral del conjunto del país, el empleo turístico supone ya el 13,6% del total.

Se invierte la tendencia: reservamos con antelación y no lo dejamos para última hora

Los datos que ha dado a conocer este jueves la Asociación que aglutina a las principales agencias de viajes de nuestro país, indican además que, respecto a otros años, se invierte la tendencia que se había impuesto tradicionalmente en nuestro país de reservar las vacaciones a última hora esperando una mejor oferta o un mejor precio de la reserva. Ahora, en cambio, cerca del 70% de las agencias ha registrado la mayoría de sus reservas con más de dos meses de antelación sobre la fecha del viaje.

Y es que los clientes siguen situando como una prioridad que el viaje contratado tenga una buena relación calidad/precio, pese a que la inflación y la subida de precios no ha afectado a la decisión de la mayoría de los turistas extranjeros para viajar a nuestro país.

Los mercados de origen más importantes de viajes organizados por agencias son: Reino Unido, seguido de Estados Unidos, Francia y Alemania, por este orden. Mientras que los destinos favoritos elegidos por los extranjeros que visitan España son, las costas de Cataluña y Andalucía, seguido de destinos urbanos, como Barcelona o Madrid y a una mayor distancia las islas Baleares o las Canarias.

Dónde viajaremos los españoles en verano

En cuanto a los destinos nacionales, los españoles que están contratando viajes a través de agencias de viajes la gran mayoría eligen las islas Baleares para pasar sus vacaciones o destinos de costa en Andalucía y Cataluña. Las altas temperaturas que estamos viviendo en los últimos años en verano, han provocado que cada vez más personas busquen destinos menos calurosos como Galicia, Asturias o Cantabria.

Sobre los destinos internacionales, en primera posición de los principales destinos se coloca el continente asiático, con países como China, Japón o Vietnam, seguido de viajes a Estados Unidos. En tercer lugar, una de las principales opciones nos lleva a viajar hasta países de Latinoamérica como Brasil, Costa Rica, México o Cuba. Emergen destinos más económicos y más novedosos como por ejemplo Rumanía, Albania, Marruecos o Tailandia.