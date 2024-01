El campo, el comercio y la hostelería, los sectores con mayor impacto de la reducción de jornada

A dos días de que arranque la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la reducción de la jornada laboral, el sindicato CCOO ha dado hoy algunos datos sobre la realidad del tiempo de trabajo en nuestro país. Según su análisis, el recorte de horas de las 40 actuales a las 38,5 horas (según lo previsto en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y SUMAR para este año), no tendría un impacto notable en la realidad diaria de empresas y trabajadores, ya que ahora mismo la jornada media pactada en convenio se sitúa en ese nivel, que en términos anuales equivale a 1748, 57 horas. De hecho, los convenios de empresa contemplan una jornada inferior, hasta las 1699,2 horas al año, mientras que los sectoriales recogen 1751,6 horas.

Mas de 10 millones de beneficiarios

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha incidido en que, el hecho de que esa sea la jornada media, "no significa que no haya incidencia real". Sí tendrá efectos importantes en aquellas empresas y sectores que aún tienen una jornada de 40 horas y sobre aquellos trabajadores que no están amparados por un convenio colectivo y están sujetos al SMI. En estos ámbitos, ha explicado, "lo normal es tener jornadas más extensas" y esta reducción supondría trabajar 68 horas menos al año.

La reducción a 37,5 horas (que debe regir en 2025 según el acuerdo de gobierno), equivaldría a 1712 horas anuales con impacto sobre un 88% de los asalariados amparados por un convenio. La propia vicepresidenta segunda cifró ayer el impacto en los 12 millones de asalariados. Y a los efectos directos hay que sumar el impacto en términos monetarios, ya que el recorte de jornada, encarece, revaloriza, la hora de trabajo.

Empresarios en pie de guerra

Las patronales llegan a la negociación, que arranca el jueves con una primera reunión, muy molestos con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social que, en las últimas horas, ha cuestionado la voluntad de acuerdo de los empresarios, y también inquietos ante las imposiciones que, temen, pueda plantear el departamento de Yolanda Díaz. Ayer el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, recordó que "en muchos convenios ya se recoge una jornada más corta porque los trabajadores son más productivos, pero en otros no es posible porque necesitan más horas". Esta mañana el líder de CCOO, Unai Sordo ha dicho que el objetivo de esta negociación debe ser "reducir la jornada legal en España porque ya lo hemos hecho en el ámbito de la negociación colectiva".

Inasumible para los comerciantes

El campo, el comercio y la hostelería son los ámbitos donde la reducción de la jornada laboral en España tendría un mayor impacto. Precisamente esta mañana la Confederación Española de Comercio (CEC) ha hecho público un comunicado en el que expresan su profundo desacuerdo con las intenciones del gobierno. La patronal de los comerciantes sostiene que esta medida se va a traducir en una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online. Piden que la mesa de diálogo tenga en cuenta las realidades específicas de los diferentes sectores y señalan que, en su caso, reducir la jornada laboral a 37,5 horas implica en la práctica una subida salarial encubierta equivalente al 6,25%.

La CEC recuerda que solo en 2023 el número de empresas activas con menos de 10 asalariados en el comercio de proximidad bajó en 35.527 respecto al año anterior: 97 tiendas echaron la persiana cada día.