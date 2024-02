Calendario de la AEAT 2024: las fechas clave para los autónomos, la Renta…

El calendario fiscal en España lo establece la Agencia Tributaria con el objetivo de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias en las fechas y plazos que se marcan. Incluye los impuestos estatales, autonómicos y locales, así como las declaraciones informativas y censales. Es importante conocer las fechas y plazos más relevantes en 2024 para cumplir a tiempo con las obligaciones tributarias y evitar sanciones o recargos.

La Agencia Tributaria ya ha publicado el calendario fiscal de 2024, donde se pueden consultar todas las fechas significativas al ejercicio fiscal. En este calendario se reflejan fechas de importancia para las obligaciones tributarias de autónomos, empresas, Pymes y personas físicas.

Trimestres de autónomos: meses clave

Los autónomos tienen que presentar y pagar sus declaraciones fiscales de IVA e IRPF por trimestres; y al inicio de cada trimestre se presentan las declaraciones correspondientes al trimestre anterior.

Los trimestres de los autónomos empiezan en los meses de enero, abril, julio y octubre. Esos son, por tanto, los cuatro meses clave que los autónomos deben de tener muy presentes en tu relación con Hacienda. Igualmente, no debes olvidar que las declaraciones trimestrales se organizan por trimestres naturales, pero se presentan el mes posterior al trimestre.

Enero marca el inicio del primer trimestre del año fiscal, abril del segundo trimestre, julio del tercer trimestre y octubre del cuarto. Concretamente, enero se trata de uno de los meses con mayor carga de obligaciones fiscales para autónomos y pymes, ya que se junta el cuarto trimestre del autónomo con algunas declaraciones anuales.

Declaración de la Renta 2023

La campaña para la declaración de la renta del ejercicio 2023 comienza el 3 de abril y termina el 1 de julio. Por lo que, a partir del día 3 de abril se podrán presentar por internet las declaraciones de renta 2023 y patrimonio 2023. En el caso de esta modalidad para presentar la renta, se podrá hacer a través del programa Renta Web o de la aplicación móvil.

Otras fechas relevantes de esta campaña son:

7 de mayo : inicio para presentar la autoliquidación por vía telefónica. Se podrá coger cita para este tipo de tramitación desde el 29 de abril hasta el 28 de junio.

: inicio para presentar la autoliquidación por vía telefónica. Se podrá coger cita para este tipo de tramitación desde el 29 de abril hasta el 28 de junio. 3 de junio : inicio para presentar de manera presencial a las oficinas de la Agencia Tributaria la declaración de la renta. La solicitud de este tipo de cita se hará desde el 25 de mayo hasta el 29 de junio.

: inicio para presentar de manera presencial a las oficinas de la Agencia Tributaria la declaración de la renta. La solicitud de este tipo de cita se hará desde el 25 de mayo hasta el 29 de junio. 26 de junio : aunque de manera general (y por todos los canales) la campaña de renta 2023 termina el 1 de julio, los contribuyentes con declaraciones a ingresar que quieran domiciliar el pago tendrán que presentarlas antes del 26 de junio.

: aunque de manera general (y por todos los canales) la campaña de renta 2023 termina el 1 de julio, los contribuyentes con declaraciones a ingresar que quieran domiciliar el pago tendrán que presentarlas antes del 26 de junio. 1 de julio: fin de campaña para todas las declaraciones con resultado a devolver, renuncia a la devolución, resultado negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo.

