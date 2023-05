Los bancos españoles ganan 5.696 millones, un 13,89% más pese al impacto del impuesto temporal

Los principales bancos españoles terminan el primer trimestre del año con un beneficio de 5.700 millones, un casi 14% más que en el mismo periodo del año pasado. Han conseguido mantenerse al alza a pesar del impacto que el pago del impuesto temporal ha tenido sobre las entidades. Gracias a la subida de tipos y a la diversificación geográfica algunas entidades han mitigado la conmoción del pago y han aumentado su rentabilidad. BBVA y el Banco Santander han logrado su récord de beneficios en este periodo.

Las entidades que cotizan en el Ibex-35: CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja, han ganado en conjunto 5.696,2 millones en todo el mundo. Aunque, el incremento hubiera sido superior si no hubieran tenido que abonar el impuesto temporal al sector bancario.

Cuatro bancos han aumentado sus beneficios (de mayor a menor): BBVA 39.4% (1.846 millones), CaixaBank 21,1% (855 millones), Bankinter 21% (185 millones) y Banco Santander 15 (2.571 millones). No obstante, otros bancos no han salido tan bien parados y han tenido un descenso en los resultados: Sabadell 4% (205 millones) y Unicaja 43,2% (34 millones). Ambas aseguran que de no ser por el impuesto sus beneficios hubieran sido mayores. La firma catalana lo estima en un aumento del 69% y la andaluza en un 63%.