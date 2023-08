El Banco de España explica si es obligatorio presentar el DNI con la tarjeta

Utilizar la tarjeta para pagos ha generado siempre una serie de interrogantes. Uno de los más comunes se refiere a la necesidad de mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Con el objetivo de resolver las dudas, el Banco de España ha arrojado luz sobre esta cuestión, explicándola en detalle, aunque cabe señalar que no existe ninguna ley que lo requiera explícitamente.

Anteriormente, en tiendas o supermercados, al realizar pagos con tarjeta era común mostrar el DNI. Esto se hacía cuando las tarjetas no contaban con las medidas de seguridad actuales. Incluso era necesario firmar el comprobante impreso por el terminal de punto de venta, una práctica que, aunque persiste en algunos lugares, no es la norma hoy en día. Los métodos de pago han progresado hasta el punto de que, para transacciones menores a cierto importe, solo es necesario presentar la tarjeta de crédito, ya sea física o digital, para que el pago se considere completo.

En el caso de que se supere un cierto monto, sería necesario ingresar el número PIN para seguir con la transacción. No obstante, cualquier persona que conozca dicho número, como tu pareja o tus hijos, podría realizarlo en tu nombre.

Una cuestión de seguridad

Ahora bien, ¿es esto legal? Aunque mostrar el DNI no es obligatorio, hay ciertos aspectos que deberías considerar.

El Banco de España aclara que "no existe una respuesta definida" debido a un factor crucial: la ausencia de una ley que establezca la obligatoriedad de mostrar el DNI. Sin embargo, hay una razón principal por la que se solicita el DNI al pagar con tarjetas de crédito: la seguridad.

Con el objetivo de prevenir potenciales fraudes o compras realizadas por personas que no son el propietario legítimo de la tarjeta, en el pasado se solicitaba la presentación del DNI o alguna otra forma de identificación del individuo que iba a efectuar el pago. Para aumentar la seguridad, incluso se requería la firma en el comprobante emitido por el terminal de punto de venta.

Gracias a la evolución tecnológica, la mayoría de las tarjetas comercializadas hoy en día están equipadas con un chip y un PIN, lo que las hace más seguras. Incluso, si se intentan realizar compras en línea, en muchas ocasiones es necesario una clave SMS que se envía al teléfono móvil o la confirmación de la compra a través de la aplicación del banco.

También es importante señalar a la hora de pagar con tarjeta de crédito se solicita el PIN cuando el importe supera cierto umbral (20 euros o hasta 50 euros). Esto no incluye los pagos con el móvil, que sí requieren una identificación específica, sino los pagos con tarjeta en cualquier establecimiento.

Sin embargo, ciertas tiendas o establecimientos mantienen la práctica de solicitar identificación al comprador, como una medida de seguridad adicional.

A pesar de que no todos están dispuestos a mostrar su documento de identidad a un desconocido, incluso si van a realizar una compra en el establecimiento, el Banco de España informa de que esta medida podría ser crucial en caso de fraude, ya que proporciona la oportunidad de no perder dinero, ni supone una pérdida para el comercio en particular.

Se trata de una opción que la tienda puede ejercer para completar la compra, y de igual forma, el comprador puede decidir ir a otro establecimiento si no está de acuerdo con esta exigencia.