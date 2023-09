Así puedes cotizar para la jubilación sin trabajar y acceder a una pensión

En ocasiones, un trabajador es dado de baja en la Seguridad Social cuando tenía por delante pocos años para lograr una pensión. En estos casos, la propia Seguridad Social ofrece una posibilidad para seguir cotizando pese a no trabajar.

Se trata de firmar un convenio especial con la Seguridad Social, un acuerdo voluntario paras poder mantener o ampliar el derecho a pensiones. Este convenio permite seguir pagando las cuotas a la Seguridad Social y seguir cotizando hasta que llegue su edad de jubilación.

Cómo se puede hacer la gestión y quiénes puede solicitarlo

El solicitante debe presentar el modelo de solicitud TA-0040 en su correspondiente administración de Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, no todas las personas pueden solicitar la firma de este convenio, que cubre las prestaciones de invalidez permanente, muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad de enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y servicios sociales.

Un requisito fijo es que se debe tener cubierto un período mínimo de cotización de 1.080 días en los 12 años anteriores a su baja en la Seguridad Social. Además, estas son las otras condiciones:

Trabajadores que causen baja en la Seguridad Social.

Contratados con remuneraciones inferiores a las que cobraban en el último año.

Personas que dejen de cobrar el paro.

Pensionistas declarados inválidos parciales.

Pensionistas a los que se les haya denegado la pensión.

¿Cuánto se paga para cotizar sin trabajar?

La persona solicitante puede elegir entre estas bases de cotización, a la que se le aplica un coeficiente del 0,94: