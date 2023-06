La Airef cuestiona el salto a la política de Escrivá: "No es bueno para la institución"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, deploró este jueves la respuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a su informe sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y rechazó incorporarse a "ningún gobierno" como sí hizo el ministro José Luis Escrivá, quien pasó del organismo de supervisión fiscal al Gobierno de Pedro Sánchez. Para ella, esta decisión "no es buena para la institución".

Tras su intervención en el curso '40 años de economía. De la Transición y la entrada en la UE hasta la crisis de la pandemia' organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA, Herrero ha opinado sobre la dura crítica que hizo el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social al informe de la Airef sobre el IMV en el que advertía de que esta prestación se estancó en los 284.000 hogares en 2022, dejando así fuera al 65% del total de familias que podrían recibirlo.

El ministerio de Escrivá respondió cargando contra "la escasa calidad y falta de fundamentación" de algunos datos y análisis del documento, y consideró que estas "carencias" ponían "en entredicho sus conclusiones". Ante esta postura manifestada por quien fue presidente de la Airef, Herrero ha reconocido hoy su sorpresa, así como la de la propia institución, la de su Consejo Asesor, la de los expertos en la materia e, incluso, la de las instituciones que colaboran con el mismo ministerio, a las que "les parecía que lo que decía la Airef era lo que ya se sabía desde hace tiempo".

Herrero ha recordado que la Airef mantuvo hasta siete conversaciones con el ministerio antes de enviarles el borrador del informe, y otras tres tras remitirles el texto. En todas ellas, según Herrero, se hicieron solo consideraciones de "carácter cualitativo". Así las cosas, volvió a defender que las cifras del informe son "incuestionables" y advirtió al ministerio dirigido por Escrivá que la "descalificación no puede venir justificada por ninguna circunstancia".

"No es bueno pasar de la Airef al Gobierno"

Preguntada por si se plantea la posibilidad de ser ministra en un hipotético gobierno liderado por el Partido Popular y, de ese modo, seguir la estela de su antecesor en el cargo, Herrero ha rechazado tomar el camino de Escrivá porque considera que "no es bueno para la institución".

"No, no me veo como ministra en ningún gobierno. Es más, en mi opinión, no es bueno pasar de la Airef al Gobierno y desde luego sería imposible pasar del Gobierno a la Airef. Esa es mi opinión. Y como tal, yo creo que ese flujo entre un organismo independiente y un gobierno no es bueno para la institución. Por lo tanto, no iría de la Airef directamente a ningún gobierno", ha declarado, poniendo en cuestión el salto a la política de Escrivá.

Repreguntada por esta cuestión y los motivos por los que cree que "no es bueno", Herrero aseguró que, cuando fue nombrada presidenta de la Airef, tenía la sensación de que debía "reafirmar" la independencia del organismo tras la marcha de Escrivá a La Moncloa.