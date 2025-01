Adeslas vuelve a la negociación junto a Asisa para seguir con Muface: ¿cuál es la posición de DKV?

La aseguradora Adeslas indicó este sábado que si Muface presenta "una propuesta adecuada" de licitación del próximo Concierto de Asistencia Nacional, "reconsideraría" su posición actual de no presentarse y "daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".

Todo ello, según un comunicado de Adeslas, tras haber mantenido esta asegurada a lo largo de la semana pasada "diferentes contactos" con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La decisión confirmaría el "optimismo" del Gobierno con la situación que atraviesa Muface, en palabras del propio ministro Óscar López el pasado viernes con Alsina en 'Más de uno'.

"Fruto de estas conversaciones podemos confirmar que se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface", ha asegurado Adeslas, que también ha explicado que si estos avances consensuados con el Gobierno se consolidan en una propuesta adecuada, "reconsiderarían" su actual negativa de no presentarse a la licitación por insuficiencia de las condiciones económicas.

"Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración, la compañía, que siempre ha estado a favor de este modelo sanitario por los beneficios que ofrece a los funcionarios públicos y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario, reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface", zanja el comunicado.

Cambio en las modificaciones de Muface y ¿posible? cambio de DKV

La respuesta de Adeslas llega poco después de que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado anunciara la modificación de las condiciones de la segunda licitación del próximo Concierto de Asistencia Nacional de Muface, acción que deja sin efecto el plazo de presentación de ofertas que expiraba este lunes 27 de enero.

Así, con el plazo ampliado y el cambio de postura de Adeslas, DKV podría modificar sus pretensiones iniciales. Según La Razón, que cita a fuentes de la compañía, DKV no cierra la puerta a seguir dentro del modelo de Muface y esperará a las próximas horas para decidir si reconsidera su decisión.

Según el pliego de condiciones, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros de ahora a los 1.262,28 en 2027. El servicio afecta a unos 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares.

CSIF se plantea una huelga de funcionarios

El Consejo Sindical de CSIF, máximo órgano del sindicato entre Congresos, comunicará este martes si consuma su amenaza de huelga por la situación de Muface después de que el organismo haya anunciado que se modificarán las condiciones de la segunda licitación del concierto sanitario.

"CSIF va a seguir con todas sus medidas de presión. Hoy tenemos aquí en el sindicato reunido al órgano de dirección del mismo y tomaremos las medidas adecuadas, que las comunicaremos mañana, y desde luego convocar una jornada de huelga en la primera quincena del mes de febrero sigue estando encima de la mesa", ha señalado el presidente de CSIF, Miguel Borra, en declaraciones a TVE.

"Ha sido la presión que estamos haciendo en la calle lo que ha conseguido obligarles a mover ficha, pero todavía no está suscrita la nueva licitación, no sabemos en qué condiciones va a salir y no sabemos si las aseguradoras acabarán concurriendo", ha apuntado Borra, motivo por el que CSIF mantiene por ahora sus medidas de presión.