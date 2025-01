Qué pasa con Muface tras la ampliación de plazo y el cambio de postura de Adeslas

Muface iniciará un proceso para cambiar las condiciones de la segunda licitación del concierto de asistencia sanitaria para los funcionarias. Así lo comunicaron el pasado sábado, cuando confirmaron que quedaba sin efecto el plazo de presentación de ofertas para la aseguradoras, que acababa este lunes 27 de enero.

Adeslas, una de las aseguradoras que habían dado su 'no' a esta nueva licitación del Gobierno, avanzó que "reconsideraría" su postura si se "consolidan" los "avances" en la negociación con el Ejecutivo.

Qué pasa ahora con Muface: de los funcionarios afectados al cambio de Adeslas

Mientras la situación se desatasca, la mutua ha afirmado que "todos" los mutualistas, tanto titulares como beneficiarios, continuarán recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales.

El cambio de postura de Adeslas confirma el nuevo rumbo en las negociaciones entre Gobierno y aseguradoras, como dejó entrever el ministro Óscar López el pasado viernes con Alsina en 'Más de uno', ya que se mostraba "optimista" por la situación y señalaba que se estaba trabajando "intensamente" para explorar fórmulas para dar una solución a Muface.

Por el momento, solo Adeslas ha comunicado su cambio de postura, mientras que DKV permanece en silencio tras afirmar que no se presentaría al concurso en las condiciones publicadas. Asisa no se ha pronunciado en ningún momento tras la nueva licitación del Ejecutivo.

Las condiciones de la nueva licitación de Muface

Esta es la segunda licitación lanzada por Muface y la segunda ocasión en la que se amplía el plazo para recibir ofertas de las aseguradoras, que dan servicio a aproximadamente 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares.

Según el pliego de condiciones, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros de ahora a los 1.262,28 en 2027.

Huelga de funcionarios si la licitación queda desierta

El sindicato CSIF sigue teniendo sobre la mesa una jornada de huelga para protestar por la situación, pese a que esta haya anunciado que modificará las condiciones de la segunda licitación. "Seguimos teniendo encima de la mesa la convocatoria de una jornada de huelga que afectaría a todos aquellos ámbitos donde hay funcionarios que están adscritos al concierto sanitario de Muface. Es decir, todos los trabajadores docentes, funcionarios de los ministerios y funcionarios de correos. No descartamos en estos momentos ninguna medida de presión, porque lo que está claro es que a estas alturas todavía no hay nada cierto y no vamos a dejar de ejercer esa presión", ha asegurado el presidente de CSIF, Miguel Borra, en una entrevista en RTVE.

Borra ha indicado que este lunes CSIF tendrá una reunión de los órganos de dirección del sindicato y "se va a analizar la nueva situación", que llega después de que Muface anunciara este sábado que tras las reuniones con varias aseguradoras modificará las condiciones de la segunda licitación, por lo que se tendrá que convocar otra, que sería la tercera ya. La primera de ellas quedó desierta.

El presidente del sindicato ha afirmado que en esta ocasión, el Gobierno "sí que está negociando" y ha señalado que lo que achaca al Ejecutivo es haber tardado "tantísimo".

"Que estemos a finales de enero, que se hayan producido situaciones indeseadas para tantos cientos de miles de personas que han visto peligrosa su asistencia sanitaria y que no sabían dónde iban a tener que ser atendidos. Si el Gobierno hubiera hecho esto muchos meses antes de que concluyera el concierto que tenemos en estos momentos no nos hubiéramos visto abocados a esta situación de desatención", según Borra.

Además, Borra ha apuntado, textualmente, que ser mutualista no se elige, el ser mutualista va junto con la plaza a la que tú has optado y que has sacado en un concurso o oposición.

"Y nosotros, desde luego, lo que estamos es para defender las condiciones laborales y, en este caso, la salud. La condición laboral de asistencia sanitaria de nuestros compañeros funcionarios, que son los policías, los maestros o los funcionarios de los ministerios", ha indicado Borra.