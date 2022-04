350 gasolineras cerradas por el descuento de 20 céntimos por litro

Aproximadamente unas 350 gasolineras españolas han tenido que cerrar a causa del descuento de 20 céntimos por litro que exige la ley desde el 1 de abril, según estima la patronal. La falta de liquidez es el principal problema con el que se han encontrado estos establecimientos. La mayoría de las estaciones de servicio afectadas están ubicadas en zonas rurales y no pertenecen a grandes petroleras.

La calcula que actualmente permanecen cerradas unas 350 gasolineras, 30 de ellas en Aragón, debido sobre todo a problemas de liquidez por la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro exigido por ley, y advierte del riesgo de que el número aumente la próxima semana.

El director general de la mayor patronal de estaciones de servicio de España, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Nacho Rabadán, ha explicado que unas 350 gasolineras han tenido que cerrar, principalmente por problemas de liquidez, a causa del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina que se ven obligadas, por ley, a implantar desde el pasado 1 de abril.

La gran mayoría de las gasolineras que se han visto obligadas a cerrar son de pequeño tamaño, ubicadas en zonas rurales y que no pertenecen a las grandes petroleras.

Castilla-La Mancha, la más afectada

Las Comunidades Autónomas más afectadas, según indica la patronal, son:

Castilla-La Mancha: 45 gasolineras cerradas.

45 gasolineras cerradas. Extremadura: 35 gasolineras cerradas.

35 gasolineras cerradas. Aragón: 30 gasolineras cerradas.

Se prevé que aumente el número de gasolineras cerradas

El número de gasolineras que han tenido que cerrar desde que entró en vigor el descuento ha ido incrementando de manera notable. El pasado 1 de abril, Ceees informó de que habían echado el cierre entre 100 y 150 estaciones de servicio, cifra que en tan solo 13 días se ha incrementado hasta las 350.

Según Rabadán, el dinero que la Agencia Tributaria anticipó a las estaciones de servicio no ha sido suficiente para cubrir el 100 % de los descuentos del mes de abril, y según calculan desde la patronal, en la mayor parte de los casos durará hasta el próximo día 20, por lo que a partir de entonces se prevé que más gasolineras tengan que cerrar.

"Esta misma mañana he hablado con el dueño de una gasolinera de Cáceres al que no le han ingresado aún el anticipo y llevaba adelantados 14.000 euros. Se le ha agotado su tesorería y si tenía que seguir haciendo descuentos no le quedaba otra que sacarlo de su cuenta particular", ha apuntado.