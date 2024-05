Todas las polémicas de 'Eurovisión 2024': la descalificación de Países Bajos y la tensión por la participación de Israel

A pocas horas de que comience el Festival de Eurovisión 2024, el ambiente en Malmö, ciudad donde se celebra este año, no puede estar más caldeado.

La política lo impregna todo y Eurovisión no iba a ser la excepción. Si el año pasado Ucrania fue la gran protagonista del Festival por la invasión rusa, en esta edición el foco recae en Israel y su ofensiva contra Palestina.

Las protestas a favor de la causa Palestina no han cesado en los últimos días y a horas de que comience la gala, miles de personas han recorrido las calles de Malmö pidiendo la exclusión de Israel del festival.

Se trata de la segunda concentración masiva en la tercera ciudad sueca en población en dos días, después de la realizada el pasado jueves antes de que la representante israelí interviniese en la segunda semifinal del concurso, en la que se clasificó para la final.

La organización ha apelado al carácter apolítico del certamen para justificar su decisión, aunque voces críticas han recordado que Rusia fue expulsada hace dos años del certamen por su intervención militar en Ucrania.

Todas las polémicas de Eurovisión 2024

La mayoría de las polémicas que rodean este año al Festival están relacionadas con la ofensiva de Israel en Gaza, donde la cifra de palestinos muertos supera ya los 34.900. No obstante, hay otros hechos que han empañado Eurovisión 2024.

Irlanda no participa en el ensayo de Eurovisión y se reúne de urgencia con la UER

La organización de Eurovisión ha anunciado este sábado que descalifica a Países Bajos de la cita musical por "comportamiento inapropiado" tras un "incidente" ocurrido después de la actuación del artista holandés Joost Klein en la semifinal del pasado jueves.

La organización señala este sábado en un comunicado que la policía sueca está investigando una denuncia presentada por una mujer del equipo de producción tras un "incidente".

La descalificación, según Eurovisión, se produce por el "comportamiento inapropiado" del cantante de Países Bajos y desde la organización reafirman su compromiso con "proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal".

"Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y nos comprometemos a proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del concurso. En vista de ello, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera contrario a las normas del concurso", ha indicado la organización.

En este sentido, la organización resalta que este incidente no ha implicado a ningún otro artista o miembro de la delegación. Por lo tanto, la final de la 68ª edición del Festival de Eurovisión contará con 25 canciones participantes.

Irlanda no participa en el ensayo de Eurovisión y se reúne de urgencia con la UER

Otra de las polémicas más recientes es la ausencia de la representante de Irlanda, Bambie Thug, en el último ensayo de la gran final por "una situación" que se ha producido al inicio del mismo y por el que ha requerido una reunión urgente con la Unión Europa de Radiodifusión (UER).

"Se ha producido una situación mientras esperábamos para saltar al escenario y participar en el desfile de artistas, por lo que requerí la atención urgente de la UER. Esta se ha tomado este asunto en serio y hemos discutido qué acción emprender", ha explicado la artista en sus redes sociales.

Thug no ha participado por esa razón ni en el citado desfile inicial de los artistas, ni tampoco ha aparecido en su turno de actuación.

La irlandesa, que ha pedido disculpas por perderse este ensayo a los fans que han asistido al mismo, termina su mensaje con una apostilla que deja su presencia en la final en el aire: "Espero veros esta noche en el escenario".

La de Irlanda no ha sido la única ausencia en el desfile. Tampoco los representantes de Grecia y Suiza, Marina Satti y Nemo, han saltado al escenario en ese momento del ensayo.

Manifestantes irrumpen en la televisión pública finlandesa para pedir el boicot a Eurovisión

Varias decenas de manifestantes han irrumpido este sábado en la sede de la televisión pública finlandesa, Yle, para exigir que boicotee la final del festival de Eurovisión debido a la presencia israelí.

En vídeos difundidos por diversos medios finlandeses se puede ver a los activistas sentados en el suelo con pancartas como "Boicot Eurovisión" o "Detened el genocidio".

Los manifestantes afirman que Israel está empleando Eurovisión como una plataforma para lavar su imagen con la participación de la artista Eden Golan.

"Yle debería defender sus valores también hoy y no de forma contradictoria e hipócrita solo en ciertos contextos concretos. Nada justifica la participación de Yle en Eurovisión si Israel toma parte", afirmaron los activistas en un comunicado.

La escenografía de Ucrania

En esta ocasión, Ucrania también es protagonista del certamen, a parte de por ser una de las grandes favoritas, por la propuesta escenográfica de la actuación de su representante alyona alyona & Jerry Heil.

En las pantallas que acompañan a la actuación aparecen destellos que simulan la caída de bombas. Algo que no estaría permitido por la UER, ya que tal y como recoge su reglamento: "La presentación y/o las letras de una canción no deben de ir en contra de la reputación del festival, ni pueden contener consignas políticas ni menciones publicitarias". No obstante, la organización no ha tomado ninguna decisión al respecto.

El representante de Suecia enseña un pañuelo palestino en su actuación

Siguiendo con el apoyo a Palestina, el artista sueco-palestino, Eric Saade, lució un pañuelo o kufiya palestina en la primera semifinal durante su actuación como invitado. Esto provocó las queja de la representante israelí Eden Golanq que fue recibida con abucheos por parte del público en la actuación durante la segunda semifinal de Eurovisión.