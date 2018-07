Onda Cero y Melodía FM, emisoras oficiales de Memory Park, el macrofestival de música de los 80 y 90

Onda Cero y Melodía FM serán las emisoras oficiales de Memory Park, el que será sin duda uno de los eventos musicales y lúdicos más importantes del año.

Los próximos 29 y 30 de junio y el 1 de julio, Memory Park reunirá la mejor música pop y dance de los 80 y 90, en un entorno único, el Parque de La Manguilla de El Escorial, un recinto de 250.000 metros cuadrados que albergará escenarios espectaculares, zonas de ocio familiar, espacios artísticos y áreas gastronómicas.

A lo largo de estos tres días, los visitantes de Memory Park podrán asistir en directo a los conciertos completos de Nacha Pop, Celtas Cortos, Revolver, Seguridad Social, La Unión y Modestia Aparte.

Además, destacados artistas que hicieron bailar a dos generaciones ofrecerán sus temas más conocidos: Amistades Peligrosas, Cómplices, Un Pingüino En mi Ascensor, Miguel Costas (Siniestro Total), Nacho Campillo (Tam Tam Go), Bernardo (The Refrescos), Carlos Segarra (Los Rebeldes), Dylan Ferro (Taxi) y Carmelo Martínez (La Década Prodigiosa).

Memory Park ofrecerá también el show especial ‘Love the 90’s’, en el que se podrá bailar al ritmo de Jenny (Ace of Base), 2 Unilimited, Corona, Snap, Rozalla, Ice MC, OBK, Rebeca, Viceversa, Spanic, Sensity World, Chimo Bayo, Paco Pil y el DJ set de The Jumper Brothers.

Un fin de semana para toda la familia

Memory Park nace con la intención de ser un punto de encuentro para jóvenes de varias generaciones, desde aquellos que vivieron de pleno La Movida, los que comenzaron a salir en los 90 o, simplemente, los amantes de la mejor música nacional e internacional.

El Parque de La Manguilla, de 250.000 metros cuadrados, contará con zonas de ocio diferenciadas y destinadas al disfrute de la familia al completo: Memory Kids, con juegos y espectáculos infantiles (como el musical de Tadeo Jones); Memory Gastro, con una amplia zona de picnic y una gran oferta gastronómica; Memory Machine, con atracciones para todos los gustos; Memory Art, una exposición de arte urbano en vivo; y Memory Cars, una muestra de coches clásicos de los 90 de BMW.