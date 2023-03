Muere a los 89 años el saxofonista Wayne Shorter

El saxofonista y compositor norteamericano Wayne Shorter ha fallecido este jueves a los 89 años en un hospital de Los Ángeles (California, EEUU), aunque no han trascendido las razones de su fallecimiento. Tras casi 70 años de carrera, es considerado uno de los jazzistas más prolíficos de la historia estadounidense.

Su música estuvo influenciada por el trabajo de músicos como Sonny Rollins, John Coltrane y Coleman Hawkins. Alcanzó el reconocimiento internacional tras varias giras mundiales formando parte del grupo The Jazz Messengers.

También trabajó junto al trompetista Miles Davis en Second Great Quintet, donde se considera que encontró su propia voz e identidad musical. Shorter grabó discos junto a músicos de la talla de Freddie Hubbard, Lee Morgan y McCoy Tyner.

En los años 70 Shorter creó la banda de jazz fusión Weather Report y en esa misma década trabajó con la canadiense Joni Mitchell, con quien colaboró en diez de sus álbumes. También trabajó con el guitarrista Carlos Santana en discos como 'The Swing of Delight' y 'This Is This'.

Fue ganador de 12 premios Grammy y se retiró de los escenarios en 2018 por problemas de salud, pero continuó trabajando como compositor.