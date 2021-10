El actor británico Michael Caine se retira de la interpretación a sus 88 años

El actor Británico, Michael Caine, ha anunciado que deja la actuación en una entrevista al programa de radio 'Kermode and Mayo', de la BBC, que no le han llamado para trabajar en los dos últimos años, a lo que añadió que "nadie está haciendo películas que quiera hacer". Asegura que esto le ha llevado a tomar la decisión. Además afirmó: "tengo 88 años. No abundan precisamente los guiones con protagonistas que tengan 88".

Ha incidido en su necesidad de ahondar en su faceta como escritor

Michael Caine, ha esgrimido motivos de salud y la necesidad de ahondar en su faceta de escritor. "Es gracioso que 'Best Sellers' sea mi última película, porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien... Y también escribí un libro, hace un par de años, que tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Es genial, porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!", ha contado.

Una vida dedicada al cine

Michael Caine es, junto a Paul Newman, Laurence Olivier y Jack Nicholson, el único actor que ha sido nominado a los Óscar en cinco décadas. Además, fue nombrado Sir por la Reina Isabel II.

