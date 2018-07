Medio siglo de noticias en las viñetas de Forges

El próximo 19 de marzo se cumplen 50 años de la primera vez, el día en que Antonio Fraguas De Pablo empezó a ser Forges. Decidió entonces que las noticias en blanco y negro de la tele había que contarlas dibujando. Dos meses más tarde, en mayo del 54, se publicaban sus primeras viñetas.

A partir de ahí más de 80.000 vistiendo el diario Pueblo, Informaciones, Diez Minutos, Hermano Lobo, Por Favor, El Jueves, Diario 16, El Mundo y El País. De ahí que se entienda la ardua tarea de rastreo entre toda esa amalgama de retratos de aconteceres para proceder a una selección apilada en 312 páginas que ha publicado Espasa.

No obstante, en este 'Libro (de los 50 años) de Forges' que te cuenta diez lustros de la España absurdamente real hay aire entre las ilustraciones, por ejemplo, efemérides de España, del mundo y del propio Forges, algunas frases dedicadas a su persona y el diccionario propio de un señor que aunque parezca inventar palabras, solo se limita a transcribir lo que escucha. ‘Nefecto’, eso es todo un ejercicio de precisión para quien se siente un periodista sucinto que ahorra palabras para explicar los hechos, como lo contaría cualquier español de a pie, como lo entendería cualquiera de sus vecinos.

Este compendio es sólo un homenaje a los 50, más que un reconocimiento a una trayectoria que sigue su ruta. Forges estará observando mientras pueda, no supone una amenaza para su creación el vértigo del folio en blanco, “Lo mío no es tanto inspiración como oficio, con lo cual, seguramente estaré hasta el final. No podré dejar de dibujar por motivos de hambre”.

Vía libre al caudal de esta historia infinita de tópicos y típicos, de quijotes y sanchos, testigos opinadores de la realidad, “es como el tebeo que dura de toda una vida”, sentencia el humorista gráfico quien dice reconocer su ímpetu en aquellas viñetas que empezaron todo.

Antonio Fraguas invita a hacer un ejercicio del cómo no hemos cambiado, “prácticamente el 90 por ciento de los chistes de aquella época son aplicables ahora”. Como expresa uno de los melancólicos personajes que ilustran la portada de “El Libro (de los 50 años) de Forges”, “parece que fue hoy”.