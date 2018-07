Gonzalo Giner: "Mi novela está dedicada a todos los que creen que los perros son algo más que animales"

Gonzalo Giner es un novelista metódico, una cualidad que comparte con otros grandes autores. Escribe religiosamente cada mañana de cuatro a siete de la mañana. Aunque en realidad él asegura que lo que hace es “volcar la información” que va escribiendo en su cabeza a lo largo del día, “como si fuera un pendrive”. Y es que su profesión de veterinario de campo le obliga a pasar gran día en la carretera. Porque Gonzalo Giner, el padre de 'El Sanador de Caballos', es veterinario por formación, por espíritu y por pasión. Comenzó en esto de la literatura casi por azar, por terapia, porque Giner se define, ante todo, como lector empedernido. Y así nació su primera novela, 'La cuarta alianza', “un libro que no tuve nunca la intención de publicar”. Pero prendió el azar y una editorial le escuchó y publicó su manuscrito. Y ahí comenzó una carrera de escritor que le subió a las listas de best sellers con El Sanador de Caballos y volvió a auparle tiempo después con 'El Jinete del Silencio'. Con ambos superó la cifra de 600.000 lectores.

No está dispuesto a renunciar a ninguna de las dos facetas que componen su vida, escritor veterinario y veterinario escritor porque, dice, cada cual le alivia de la otra. Ahora sale a la luz su nueva novela, 'Pacto de Lealtad', una obra definida por el autor como “de emociones, de aventuras, de acción trepidante”, y por la editorial que la publica, Planeta, como “una novela minuciosamente documentada que narra, por primera vez, la participación de los perros en dos de las guerras más sangrientas del pasado siglo XX, la guerra civil española y la segunda Guerra Mundial”.

Pacto de Lealtad entrelaza argumentos para seguir la historia de dos personajes, Luther y Zoe. Y junto a ellos la de Campeón, el protagonista perruno, que Giner define como “un mil leches, un chucho y lo es deliberadamente porque quería que fuera exactamente lo contrario de lo que en la novela se ve después con los nazis, tan preocupados por la raza y la pureza de la raza”.

No quiere el autor catalogar su novela de histórica, tampoco de guerra “porque no termina con la guerra, termina antes, transcurre alrededor de algo que sucedió pero desde un punto de vista un poco insólito”. Y quizá parte de esa peculiaridad es que, como explica Gonzalo Giner, “Campeón nos va a explicar desde su punto de vista que es lo que puede pensar un perro cuando está en medio de una batalla, está viendo que entre dos trincheras se están matando los hombres y él no entiende nada, ni por qué lo hacen ni por qué no lo hacen, porque él a lo que va es a jugar”.

Gonzalo Giner ha tardado 16 meses en escribir 'Pacto de Lealtad'. A ellos hay que añadir los 5 o 6 meses para documentarse. Dice que sumando hora a hora las dedicadas a la novela, le han supuesto “dos meses y medio” de horas nocturnas. Ahora toca comprobar lo que tardarán los lectores en terminarlo.