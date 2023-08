José Luis Perales desmiente su muerte: "Estoy más vivo que nunca"

Varias cuentas de Twitter y portales han causado alarma en Cuenca por informar de la muerte del cantautor conquense José Luis Perales, extremo que ha sido desmentido por el propio cantante.

José Luis Perales se vio obligado a publicar un vídeo a través de Twitter para desmentir las noticias falsas en torno a su fallecimiento, afirmando que se encontraba en Londres con su familia y lamentando que alguien publicara "con mala idea" dichas informaciones.

"Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien, con mala idea, ha dicho que me he muerto, y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España", ha dicho a través de Twitter.

Despedida de los escenarios

El cantante ofreció sus últimos conciertos en España el pasado 2022, cuando dijo adiós definitivamente a los escenarios. Perales tiene más de 500 canciones y ha vendido más de 55 millones de discos en su medio siglo de carrera musical.

Además, desde que realizó su debut con ‘Mis canciones’ en 1973 ha recibido más de 100 discos de oro y de platino.