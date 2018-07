Hoy expira el plazo para que la Generalitat catalana devuelva las 44 obras extraídas del monasterio de Sijena

El Juzgado de Huesca consideró, el pasado viernes, que había que esperar a que transcurriera la jornada del 31 de julio para poder incautar los bienes con la ayuda de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Por el momento, la Generalitat se mantiene firme ante la decisión de no entregarlos, ya que consideran que está amparada por la legislación catalana.

El plazo ordenado por la jueza para que la Generalitat devuelva las 44 piezas de arte sacro del Real Monasterio de Sijena (Huesca) que se encuentran en el Museu de Lleida expira este lunes, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Huesca haya rechazado que los técnicos de Aragón puedan entrar en el museo para incautarse las obras, como así pedía el gobierno autonómico.

El Juzgado consideró el pasado viernes que para incautar estos bienes con la ayuda de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional hay que esperar a que transcurra la jornada del 31 de julio. La jueza María del Carmen Aznar, fundamenta en su auto, la necesidad de esperar a que transcurra el día y, en su caso, continuará la ejecución conforme a derecho, y requiere a la Generalitat para que "identifique, en el plazo de una audiencia, el lugar donde se encuentran los 44 bienes objeto de ejecución".

La Generalitat, que debía comunicar como fecha límite el pasado martes 25 de julio el plan de traslado de los 44 bienes, esgrimió el mismo martes que los bienes reclamados por el Monasterio no están en su posesión, sino en la del Consorci del Museu de Lleida, como así reconoció el 13 de julio la Audiencia de Huesca. No obstante, la titular del Juzgado respondió a la Generalitat que el hecho de que el consorcio sea poseedor de parte de los bienes de Sijena "ya fue íntegramente desestimado" como argumento para no llevar a cabo la entrega de los 44 bienes pendientes de devolución al Monasterio.

Reafirman la legalidad

El conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, aseguró: "Nos sentimos con la tranquilidad de posesión de la razón", y defendió que la Generalitat está amparada por la legislación catalana de protección del patrimonio, además de haber justificado correctamente todo el proceso, de modo que no se variará el posicionamiento y se agotarán todas las posibilidades.

Por su parte, el portavoz de la plataforma de entidades culturales de Lleida, Xavier Quinquillà, mostró el pasado martes su satisfacción por la firmeza del Govern en su negativa a retornar a su lugar de origen las 44 obras, después de que el conseller portavoz, Jordi Turull, dijera que "no se dan las condiciones físicas" para el retorno. La consejera de Educación, Cultura y Deporte aragonesa, Mayte Pérez, manifestó en declaraciones a los medios: "Ya basta de tanto desprecio, de tanta falta de respeto a la legalidad vigente, a las instancias judiciales, a nuestra comunidad autónoma y a los aragoneses, ya que avalados por las sentencias judiciales estamos reivindicando lo que es nuestro".

El coordinador de la plataforma 'Sijena Sí', Juan Yzuel, avisó de que en septiembre se van a movilizar en todo caso, más si la Generalitat no devuelve las 44 piezas, y ha rechazado las "maniobras dilatorias" de la Generalitat al considerar que su objetivo es seguir en la misma situación.