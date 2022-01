'No se habla de Bruno' supera a 'Let it go' de 'Frozen' y se convierte en el mayor éxito musical de Disney desde 1995

LEER MÁS Descubrimos los secretos mejor guardados de Walt Disney

La canción más famosa de 'Encanto', 'No se habla de Bruno', ha alcanzado el número 1 en Spotify. Además, recientemente ha sido la primera canción de Disney en llegar al top 5 del Hot 100 de Billboard desde 'Let it Go', de Frozen.

Billboard ha anunciado que 'We Don't Talk About Bruno' acumula 29 millones de reproducciones y 8.000 descargas en Estados Unidos. El puesto más alto de 'Let It Go' fue el número 5, mientras que 'No se habla de Bruno' ha llegado al 4.

El mayor éxito de Disney desde 1995

La canción es el mayor éxito de Disney desde 1995, cuando 'Colores en el viento' de 'Pocahontas' alcanzó el número 4 en la lista de éxitos.

Sin embargo, la pegadiza canción sobre Bruno Madrigal estuvo a punto de no ser tal ya que en un principio iba a llamarse Óscar. En una entrevista con The New York Times, Jared Bush, uno de los directores de la cinta, reveló que el cambio de nombre se debió a un problema legal, y fue Lin-Manuel Miranda quien renombró al personaje.

Y la versión en castellano:

Otros éxitos musicales de Disney

La canción en la que los Madrigal no hablan de Bruno hablando del tío desaparecido de Mirabel se suma a una selecta lista de canciones Disney que han llegado a los cinco puestos más altos de la lista de éxitos norteamericana.

Además de 'Let It Go' y 'Colores en el viento', en 1994 llegó al número 4 'Es la noche del amor' de 'El rey león'. Pero la reina absoluta es 'Un mundo ideal', de la banda sonora de 'Aladdin', que llegó al primer puesto de la lista en 1993.

El tema 'Dos oruguitas' elegido por Disney para presentarlo como candidatura a los Oscar

A pesar de ser la canción más popular de la película, "No se habla de Bruno" no estará en los Premios Oscar. Disney solo presentó uno de los temas para optar a la estatuilla. Se trata de "Dos oruguitas", una canción interpretada por el famoso cantante colombiano Sebastián Yatra.