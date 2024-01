Los Emmy se celebran cuatro meses después con 'Succession' como gran favorita

La 75.ª edición de los Emmy se celebra finalmente este lunes, cuatro meses después de lo previsto debido a las huelgas de Hollywood, con la última temporada de 'Succession' como máxima favorita por sus 27 nominaciones y con viento a favor para que HBO vuelva a ser la plataforma más laureada.

Esta entrega de los premios de la pequeña pantalla más reputados a nivel internacional debía haberse desarrollado el 18 de septiembre -a mediados de dicho mes suele ser siempre la fecha habitual para esta cita anual- pero los piquetes del Sindicato de Guionistas de EE.UU. y posteriormente los del gremio de actores trastocaron sus planes.

¿A qué hora es la gala de los Premios Emmy 2024?

El teatro Peacock L.A. Live de Los Ángeles acogerá este lunes 15 de enero, de manera excepcional, la gala de los Emmy. La cadena estadounidense Fox será la encargada de distribuir la señal y comenzará a partir de las 17:00 hora local. En España se podrá ver en Movistar Plus a partir de las 2:00h de la madrugada.

Antes de la gala comenzará la programación especial enfocada en la alfombra roja de los Emmy, siempre seguida con lupa y por la que este año desfilarán figuras como Kieran Culkin, Brian Cox, Elisabeth Moss, Bella Ramsey, Bill Hader, Jason Sudeikis, Jeremy Allen White, Rachel Brosnahan o Quinta Brunson, entre muchos otros.

Como presentador ejercerá el actor Anthony Anderson, un especialista en el género de comedia que fue nominado durante siete años consecutivos por la serie 'black-ish' y que además es un viejo conocido de la propia Fox, ya que ahí conduce junto a su madre, Doris Bowman, el programa 'We Are Family'.

'Succession, la gran favorita

Tres de las series nominadas a mejor serie de drama son las favoritas de la noche. 'Succession', 'The Last of Us' y 'The White Lotus pelearán por ser la serie más premiada. Sin embargo, la cuarta y última temporada de la serie protagonizada por la familia Roy es la gran favorita con 27 nominaciones.

Una batalla que se prevé bastante disputada debido a la aclamación popular que han suscitado los tres títulos, pero que en otras categorías relacionadas, como las de mejor actor y actriz dramática, tienen a 'Succession' en la 'pole position': Brian Cox, Kieran Culkin y Sarah Snook son algunos de sus representantes mejor considerados en las quinielas.

¿Hay alguna estrella hispana nominada?

El chileno Pedro Pascal se postula a mejor actor en serie de drama por su papel de Joel en 'The Last of Us', un galardón que ya se le ha esfumado en lo que va de temporada de premios, pero que tiene posibilidades reales de conseguir en esta ocasión. Además, el intérprete hispano también está nominado a mejor actor invitado en un especial de comedia por su divertida aparición en el programa 'Saturday Night Live' de la cadena NBC.

Natural de California (EE.UU.) pero de raíces mexicanas y puertorriqueñas, la joven Jenna Ortega es finalista en la categoría de mejor actriz en serie de comedia por 'Wednesday'.

Lista completa de nominados en los Emmy 2024

Esta es la lista completa de nominados por categorías

Mejor Serie de Drama

Succession

The White Lotus

The Crown

La Casa del Dragón

The Last of Us

Andor

Better Call Saul

Yellowjackets

Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (La diplomática)

Sarah Snook (Succession)

Mejor Actor Principal en Serie Dramática

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática

Hiam Abbass (Succession)

Cherry Jones (Succession)

Melanie Lynskey (The Last Of Us)

Storm Reid (The Last Of Us)

Anna Torv (The Last Of Us)

Harriet Walter (Succession)

Mejor Actor Invitado en Serie Dramática

Murray Bartlett (The Last Of Us)

James Cromwell (Succession)

Lamar Johnson (The Last Of Us)

Arian Moayed (Succession)

Nick Offerman (The Last Of Us)

Keivonn Woodard (The Last Of Us)

Mejor Serie de Comedia

Colegio Abbott

Barry

The Bear

Jury Duty

La maravillosa Sra. Maisel

Solo asesinatos en el edificio

Ted Lasso

Miércoles

Mejor Actriz de Comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel)

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Miércoles)

Mejor Actor de Comedia

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jason Segel (Terapia sin filtro)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor Actriz Secundaria en Comedia

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhean Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Actor Secundario en Comedia

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfayden (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgard (Succession)

Mejor Actor Invitado en Comedia

Jon Bernthal (The Bear)

Luke Kirby (La maravillosa Señora Maisel)

Nathan Lane (Solo asesinatos en el edificio)

Pedro Pascal (Saturday Night Live)

Oliver Platt (The Bear)

Mejor Actriz Invitada en Comedia

Becky Ann Baker (Ted Lasso)

Quinta Brunson (Saturday Night Live)

Taraji P. Henson (Colegio Abbott)

Judith Light (Poker Face)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Harriet Walter (Ted Lasso)

Mejor Miniserie

Bronca

Dahmer

Todos quieren a Daisy Jones

Fleishman está en apuros

Obi-Wan Kenobi

Mejor Película para Televisión

Dolly Parton's Mountain Magic Christmas

Fire Island

El retorno de las brujas 2

Prey

Weird: The Al Yankovic Story

Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión

Lizzy Caplan (Fleishman en apuros)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Enjambre)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones)

Ali Wong (Bronca)

Mejor Actor en una Miniserie o Película para Televisión

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Bienvenidos a Chippendales)

Evan Peters (Dahmer)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Bronca)

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

Annaleigh Ashford (Welcome To Chippendales)

Maria Bello (Bronca)

Claire Danes (Fleishman está en apuros)

Juliette Lewis (Welcome To Chippendales)

Camila Morrone (Todo el mundo ama a Daisy Jones)

Niecy Nash-Betts (Dahmer)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

Murray Bartlett (Welcome To Chippendales)

Paul Walter Hauser (The Afterparty)

Richard Jenkins (Dahmer)

Joseph Lee (Bronca)

Ray Liotta (Black bird)

Young Mazino (Beef)

Jesse Plemons (Love & Death)

Programas de Variedades y Talk-Show