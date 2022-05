Día de Star Wars: por qué se celebra el día 4 de mayo

Como cada 4 de mayo, los seguidores de Star Wars están de celebración. Millones de aficionados por todo el mundo celebran el nacimiento de esta conocida saga.

George Lucas creó Star Wars, una saga que ahora cuenta con nueve capítulos de la serie principal de películas, además de varios spin-offs en forma de otros filmes o series.

La primera, ‘Una nueva esperanza’, llegó a España el pasado 7 de noviembre de 1977, y dio paso a una saga que se convertiría en culto para millones de seguidores, que hoy sigue muy viva y más en forma que nunca.

Por qué se celebra el día de Star Wars

Star Wars es de sobra conocida, pero, ¿por qué se celebra su día el 4 de mayo cada año? Su curioso origen se remonta a una publicación del diario británico ‘London Evening’ del 4 de mayo de 1979.

“May the 4th Be With You, Maggie” (“Que la fuerza te acompañe” en castellano), se podía leer en una nota del diario, un escrito de los miembros del Partido Conservador a Margaret Thatcher como felicitación por llegar a ser primera ministra de Reino Unido.

Esta nota propició el famoso juego de palabras con una de las frases más emblemáticas de la saga, “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”), la pronunciación del número 4 en inglés y el ‘may’ con el que comienza la frase, asociándolo al mes de mayo.

El juego de palabras no se popularizó hasta años después, y el día de Star Wars se fue asentando poco a poco con numerosos eventos en todas las partes del mundo, además de ofertas de merchandising, películas y juegos de la saga.