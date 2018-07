Unos tanto y otros tan poco…

Batman: Odisea (o cómo hacer lo que me sale de los cojones porque soy el puto Neal Adams)

Pues sí, amigos, el grandísimo Neal Adams, una de las escasas leyendas vivas del noveno arte, defensor a ultranza de los derechos de los artistas sobre sus creaciones y culpable del renacimiento de Batman junto a los guiones de Dennis O`Neil allá por la década de los 70, definitivamente, ha perdido la cabeza. Y aunque esto entristezca y aflija nuestros corazones debemos continuar con la cabeza alta, mirando siempre hacia delante, recordándole como lo que un día fue… Pero por dios, ¡que alguien le revise la medicación a este hombre! Porque la ‘historia’ de esta Odisea es un viaje tan alucinógeno y chiflado que a su lado, Amanece que no es poco es un dramón victoriano. En serio, no hay por dónde agarrarlo. Con razón su compi y amigo Frank Miller se desvinculó del proyecto (su cupo de cagadas ya estaba rebosante tras el fiasco de The spirit la película) cuando la DC realizó el encargo.

Tengo que decir que he leído muchas reseñas y críticas de este cómic (con algunas me he reído bastante, por cierto) porque llegué a dudar de mi capacidad comprensiva al no encontrar ni pies ni cabeza a todo aquello que estaba leyendo. Afortunadamente, el loco no era yo y todas coinciden en lo enrevesadamente confuso que es su guión y lo difícil que resulta seguir la ‘historia’. Pero es que, amigos, Neal Adams es un dibujante de cómics, posiblemente de los mejores de la historia, pero sólo eso. Lo de los guiones se le queda grande y más para ‘epopeyas’ de esta magnitud. Llegados a este punto, lo más fácil sería hacer leña del árbol caído, pues bien, me agarraré al clavo ardiendo y voy a defender este cómic. ¿A nadie se le ha pasado por la cabeza la remota posibilidad de que el señor Neal esté, ahora mismo, descojonándose de todos nosotros por querer dar un sentido a la que casi con total seguridad será su última obra? Una obra excepcionalmente diferente a todo lo visto con anterioridad en el universo Batman, quizás por eso mismo, porque será la última. Por el aprecio que le tengo al trabajo de este hombre, me gustaría pensar que, como hiciera Cervantes con su Quijote para evitar plagios e historias no autorizadas, lejos de matar a su personaje, él lo ha reescrito como nunca antes se hizo (de eso podéis estar seguros) aportando una nueva dimensión al héroe al que tanto ha dado. No tengo la menor duda de que este cómic se convertirá en una obra de culto friki aunque sólo sea por el morbo.

Batman. El Caballero Oscuro: ciclo de violencia (o la gran espantada, guiño, guiño)

Como decía el sabio Hay tres tipos de personas, los que sabemos contar y todos los demás… Pues algo así debe ocurrir en las oficinas de la DC porque una y otra vez cuentan (momentazo) con el guionista Gregg Hurwitz y una y otra vez sigue dándose de cabezazos. Y mucho me temo que la cosa va para largo. Este guionista y escritor de bestsellers, especialista en thrillers, y actualmente en la nómina de la cadena americana ABC, está que se sale. Y no lo digo por la calidad de su trabajo, sino por su omnipresencia. Tenía curiosidad por ver la nueva incursión de un novelista como él en este medio tan particular y me temo que ya pueden encargarle algunos de los personajes con más gancho del mundo comiquero o rodearle de los mejores dibujantes que ni con ésas es capaz de alumbrar algo decente pero, claro, para gustos los colores.

Si antes lo hizo con El pingüino dolor y prejuicio, en esta ocasión, le tocará el turno a Jonathan Crane alias El espantapájaros, un bioterrorista obsesionado con el miedo, que me temo (valga la redundancia) podría haber dado muchísimo más de sí. Hurwitz, vuelve a dejarnos con la miel en los labios y convierte los excepcionales y retorcidos dibujos de David Finch, en una balsa de aceite cargada de superficialidad y topicazos, en lugar de mostrarnos algo de ese bien escaso, que se le presupone, llamado originalidad. Juzguen ustedes mismos.

