¡Chúpate ésa!

Panini resucita al icono del erotismo y terror

Volvemos a la carga y nuevamente lo hacemos con otra de vampiros. Ya dije hace un par de entradas que la cosa está empezando a oler -y, no a ámbar, precisamente- y aunque no me importe regresar a ello las veces que haga falta, sería justo que las editoriales hicieran algo de autocrítica. Bueno, las editoriales y los autores, más las primeras que, al fin y al cabo, son las que deciden qué publican. Pero, claro, una cosa es la calidad y otra muy distinta los números. Y la realidad, hoy en día, es que los vampiros, en cualquiera de sus facetas, son un filón y no hará falta que os recuerde que esto, amigos, es un negocio y como tal buscará primero sus beneficios y luego Dios dirá. En esta ocasión, es Panini la que se ha atrevido a desenterrar al icono chupasangres del erotismo setentero por excelencia: 'Vampirella'.