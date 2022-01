El cine español se queda sin estatuilla en los Globos de Oro

La ceremonia de entrega de la 79ª edición de los Globos de Oro, que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), se ha celebrado este domingo de forma atípica sin invitados y sin retransmisión en televisión tras las acusaciones de racismo y de falta de transparencia a la organización.

Almodovar se queda sin su tercer Globo de Oro

La película 'Dirve My Car', dirigida por el japonés Ryûsuke Hamaguchi, se ha hecho con el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, privando así a Pedro Almodóvar de lograr una tercera estatuilla, esta vez con 'Madres Paralelas'.

Esta ha sido la novena nominación en esta categoría para el director español, que ya optó a este galardón con sus filmes 'Mujeres al borde un ataque de nervios', 'Tacones lejanos, 'Todo sobre mi madre', 'Hable con ella', 'Volver', 'Los abrazos rotos', 'La piel que habito' y 'Dolor y gloria'.

En dos ocasiones Almodóvar se alzó con el premio, en la ceremonia del año 2000 con 'Todo sobre mi madre', y dos años más tarde, en el 2003, venció con 'Hable con ella'.

El compositor Alberto Iglesias también se va de vacío

El alemán Hans Zimmer se ha hecho con el Globo de Oro a mejor banda sonora con la película 'Dune', de Denis Villeneuve, categoría a la que también optaba el español Alberto Iglesias, con 'Madres Paralelas', de Pedro Almodóvar.

Will Smith arrebata el galardón a Javier Bardem

Así mismo, el actor Will Smith ha obtenido el Globo de Oro a mejor actor de película dramática con su interpretación en la película 'El método Williams', dejando así al actor español Javier Bardem sin premio por su papel en 'Being the Ricardos'.