American Music Awards 2020: Bad Bunny triunfa como la estrella latina más internacional

En la noche del domingo celebró en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) los American Music Awards (AMA's) 2020, donde Taraji P. Henson presentó la ceremonia y, con un estricto protocolo antiCovid-19, el espectáculo tuvo múltiples actuaciones en vivo e incluso una pequeña audiencia.

Justin Bieber y Shawn Mendes abrieron el show con su nuevo sencillo, «Monster». Bieber también interpretó dos de sus exitosos sencillos, «Lonely» y «Holy». The Weeknd y Roddy Ricch encabezaron el evento con ocho nominaciones cada uno.

Maluma y Jennifer López protagonizaron una de las apariciones más comentadas de la noche al cantar en español e inglés sus dos últimos sencillos: “Pa Ti” y “Lonely”. Durante la actuación se pudo comprobar la magnífica química que entre los dos artistas ante las cámaras, pero no será la única porque el próximo el 14 de mayo de 2021 protagonizarán la comedia romántica “Marry Me”.

Entre otras apariciones, Billie Eilish y su hermano Finneas estrenaron en directo “I Think Therefore I Am”, The Weeknd cantó recorriendo las calles de Los Ángeles, Katy Perry subió al escenario por primera vez desde que se convirtió en madre y cantó «Only Love» con Darius Rucker. y Paris Hilton regresó a las galas de premios para presentar un galardón.

La música latina triunfa en el escenario internacional

En sus más de cuatro décadas de historia han sido unos premios tradicionalmente anglosajones, pero en este 2020 se ha estrenado un apartado latino que se apoderó del espectáculo.

J Balvin, Ozuna o Rosalía fueron algunos de los nominados en esta nueva categoría, pero el que se coronó como la estrella latina más internacional fue Bad Bunny, con dos premios en 'Mejor Artista Masculino Latino' y en 'Mejor Album Latino' por su aclamado “YHLQMDLG”.

Al comienzo de la gala, el puertorriqueño se encargó de explicar el éxito que los sonidos latinos han experimentado en todo el mundo. “Desde reguetón, a las rancheras, corridos, cumbia, salsa, bachata (...) la música latina es tan colorida y dinámica como nuestra gente. Aquí llegan algunos hitos de un año increíble para nuestra música”, aseguró.

Además, Becky G se llevó el título a la 'Artista Favorita Latina' y Karol G ganó la mejor canción latina por “Tusa”, junto a Nicki Minaj, un tema nominado en los pasados Latin Grammy pero que finalmente no ganó ningún premio.

“Todo esto ha sido una aventura, y lo sigue siendo, pero son momentos así los que me recuerdan que estoy exactamente donde tengo que estar”, aseguró Becky G en su Twitter nada más recibir el galardón.

Taylor Swift vuelve a arrasar en las categorías generales

El premio principal de la noche, el de 'Artista del año', fue para Taylor Swift por tercera vez consecutiva y por sexta ocasión en toda su carrera en la que se le concede este premio, un récord al que ningún otro cantante se ha acercado desde la creación de estos premios en 1974.

Además, también ganó el de 'Mejor Artista Pop' y 'Mejor vídeo' por “Cardigan”. Swift no pudo ir a recoger sus premios personalmente porque dijo "estar ocupada volviendo a grabar su catálogo de música antigua".

El año pasado, Swift fue nombrada artista de la década en los mismos premios, una posición de honor compartida con iconos como Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980).

En esta gala tan solo pudo hacerle sombra The Weeknd con tres galardones, todos de las categorías soul/r&b, y Doja Cat, la rapera que se llevo el premio a la artista revelación.

Nominados y ganadores en cada categoría

ARTISTA DEL AÑO

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

NUEVO ARTISTA DEL AÑO

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

COLABORACIÓN DEL AÑO

Cardi B con Megan Thee Stallion, «WAP»

DaBaby con Roddy Ricch, «Rockstar»

Dan + Shay con Justin Bieber, «10.000 Hours»

Lady Gaga y Ariana Grande, «Rain On Me » Megan Thee Stallion con Beyoncé,» Savage Remix »

ARTISTA SOCIAL FAVORITO

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

VIDEO DE MÚSICA FAVORITO

Doja Cat,» Say So»

Future ft. Drake, «Life Is Good»

Lady Gaga y Ariana Grande, «Rain On Me»

Taylor Swift, «Cardigan»

The Weeknd, «Blinding Lights»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – POP / ROCK

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – POP / ROCK

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

DÚO O GRUPO FAVORITO – POP / ROCK

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

ÁLBUM FAVORITO – POP / ROCK

Harry Styles, «Fine Line»

Taylor Swift, «folklore»

The Weeknd, «After Hours »

CANCIÓN FAVORITA – POP / ROCK

Lewis Capaldi, «Someone You Loved»

Dua Lipa, «Don’t Start Now»

Post Malone, «Circles»

Roddy Ricch, «The Box»

The Weeknd, «Blinding Lights»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – COUNTRY

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – COUNTRY

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

DÚO O GRUPO FAVORITO – COUNTRY

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

ALBUM FAVORITO – COUNTRY

Luke Combs, «What You See Is What You Get»

Blake Shelton, «Fully Loaded: God’s Country»

Morgan Wallen, «If I Know Me»

CANCIÓN FAVORITA – COUNTRY

Dan + Shay con Justin Bieber, «10.000 Hours»

Maren Morris, «The Bones»

Blake Shelton (Dúo con Gwen Stefani), «Nobody But You»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – RAP / HIP-HOP

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – RAP / HIP-HOP

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

ÁLBUM FAVORITO – RAP / HIP-HOP

Lil Baby, «My Turn»

Lil Uzi Vert, «Eternal Atake»

Roddy Ricch, «Please Excuse Me For Being Antisocial»

CANCIÓN FAVORITA – RAP / HIP-HOP

Cardi B con Megan Thee Stallion, «WAP»

DaBaby con Roddy Ricch, «Rockstar»

Roddy Ricch «The Box»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – SOUL / R & B

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – SOUL / R & B

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

ALBUM FAVORITO – SOUL / R & B

Doja Cat, «Hot Pink»

Summer Walker , «Over It»

The Weeknd, «After Hours»

CANCIÓN FAVORITA – SOUL / R & B

Chris Brown con Drake, «No Guidance»

Summer Walker, «Playing Games»

The Weeknd, «Heartless»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – LATINO

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

ARTISTA FAVORITO FEMENINA – LATINO

Becky G

KAROL G

Rosalía

ÁLBUM FAVORITO – LATINO

Anuel AA, «Emmanuel»

Bad Bunny, «Las que no iban a salir»

Bad Bunny, «YHLQMDLG»

CANCIÓN FAVORITA – LATINA

Bad Bunny, «Vete»

Black Eyed Peas XJ Balvin, «RITMO ( Bad Boys For Life)»

KAROL G & Nicki Minaj, «Tusa»

ARTISTA FAVORITO – ROCK ALTERNATIVO

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty One Pilots

ARTISTA FAVORITO – ADULTO CONTEMPORÁNEO

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

ARTISTA FAVORITO – INSPIRACIÓN CONTEMPORÁNEA

Lauren Daigle

Por King & Country

Kanye West

ARTISTA FAVORITO – ELECTRÓNICA (EDM)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

BANDA SONORA FAVORITA