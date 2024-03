'Mi abuelo Pepe', un cuento de Roberto Leal para aprender a decir adiós

Decir adiós nunca es fácil. Mucho menos cuando es para siempre. Las despedidas son la parte más difícil de la muerte de un ser querido, pero también comunicarle y explicarle a los más pequeños lo que está ocurriendo. Transmitir porqué su abuelo o abuela no está ni va a estar más entre nosotros es un momento muy importante y delicado.

'Mi abuelo Pepe' es una ayuda para poder hacerlo. Roberto Leal, uno de los grandes periodistas de la televisión española, junto a su mujer Sara Rubio y su hija Lola han escrito e ilustrado este cuento para todos los públicos pero sobre todo, para los niños y niñas de cada casa.

Pepe, el abuelo de Lola, dejó nuestro planeta hace años para irse a vivir a Yayolandia. El lugar al que viajan todos nuestros abuelos y abuelas cuando se van al cielo y desde el que nos miran y cuidan todos los días.

Yo, al principio, no lo entendía. ¿Por qué dejó mi planeta para irse a otro?

Lola tenía 2 años, no entendía porque su abuelo Pepe no iba a volver nunca más y con este cuento, sus padres Roberto y Sara, le han explicado porque ya no puede verlo cada día y jugar con él. Ahora sabe, que hay veces en la vida que los médicos no pueden hacer nada por nuestros abuelos y ellos se mudan a Yayolandia.

"Yo siempre he querido que mi padre estuviese muy presente porque Lola es una niña muy emocional y recordaba mucho a su abuelo y lo mencionaba. Al ver que estaba su abuela en casa y sus yayos, siempre se preguntaba donde estaba su abuelo Pepe" ha expresado Roberto Leal en el encuentro de este jueves con los medios. "Es un mensaje de esperanza y más que de despedida- porque gracias a los sueños siempre les tienes presente- es de bienvenida para que todos aquellos que no tienen a sus abuelitos en casa puedan volver a verles".

Toda la vida se ha contado de unas generaciones a otras que nuestros seres queridos se van al cielo, a la familia de Roberto le gusta pensar que todos están en otro planeta. Un espacio en el que están igual que cuando estaban en el planeta tierra: "A quien le gustaba bailar, baila allí, a quien le gustaba la ajedrez allí tiene una y a quien le gustaban los videojuegos allí tiene una consola para poder jugar".

El poder de la memoria y los recuerdos puede con todo. Esta es la línea que han seguido para escribir este cuento. Hay cosas que no desaparecen mientras se las siga buscando. Y en nuestra cabeza podemos revivir una y otra vez todos los momentos.

Aquí se puede encontrar un tipo de refugio

Las heridas por una pérdida se van sanando pero no se termina de curar nunca porque lo echas de menos siempre. "Me emocioné con los primeros bocetos de mi padre porque es igual a él. Todos me lo han dicho. Y esto me ha servido para hablar con más naturalidad del tema" ha expuesto Roberto. "Le hubiese echo mucha ilusión este libro pero seguramente le hubiera dado corte. No le gustaba ser el centro de atención. Me lo imagino con él y se sentirá orgulloso".

"Me da pena que Lola no conociera a su abuelo en plenas facultades pero en esta historia lo va a tener siempre y así es como le va a recordar y eso me gusta" ha añadido.

Creo que a los niños lo que más les gusta es pensar que allí arriba están igual que cuando estaban con nosotros

Con este viaje a través de los recuerdos que tiene esta familia a su abuelo Pepe quieren que todas las familias recuerden a sus seres queridos. El cuento está disponible en todas las librerías desde el 6 de marzo.