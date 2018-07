El 36,1% de los españoles no lee libros nunca o casi nunca, según el CIS

Más de la mitad de los españoles (51,8%) no ha comprado ningún libro en el último año y entre los que sí lo han hecho, casi el 47% han adquirido entre 2 y 4 ejemplares. Y a más del 60% ni le han regalado ni ha regalado libros en los últimos doce meses. De los que no leen, casi la mitad dice que no lo hace porque no le interesa, mientras que el 22% lo achaca a la falta de tiempo.

La novela histórica, con un 23,8%, y la novela en general, con un 19,5%, son los géneros literarios preferidos por los españoles que, a la hora de elegir el libro que van a leer, el boca a boca sigue funcionando. Además, se decantan en su mayor parte en virtud del tema y el autor, en primer y segundo lugar, respectivamente.

El ensayista y profesor de literatura italiano, Alfonso Berardinelli, uno de los pensadores actuales sobre hábitos de lectura y autor del ensayo "Leer es un riesgo" (Editorial Círculo de Tiza) advierte de que el modo de vida que llevamos, es el que pone en riesgo la lectura. Sobre todo, afirma, está en riesgo la lectura de textos complejos.

La encuesta del CIS sostiene también que un 20% de los españoles dice que entre 50 y 100 libros en casa. Y el 78,6% de los encuestados dice leer habitualmente en papel, frente al 11,2% que lo hace en formato digital.