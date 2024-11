Edu García recibe la Antena de Oro: "La radio es magia real"

Este sábado 16 de noviembre se han entregado los Premios Antena de Oro otorgados por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Estos galardones reconocen el trabajo de los profesionales de la radio, la televisión, la empresa y los podcast, además de una Antena Extraordinaria para el deportista español, Rafael Nadal.

Y entre los premiados de esta 51ª edición se encuentra el periodista Edu García, director y presentador de 'Radioestadio', al que se le reconoce su labor al frente del programa deportivo de Onda Cero.

"El jurado le ha reconocido en su labor profesional al frente de 'Radioestadio', acercándonos los resultados y toda la información de la jornada deportiva al detalle", han anunciado antes de que el periodista de Mediaset, José Antonio Luque, le hiciera entrega del galardón a Edu García.

Visiblemente emocionado, el director y presentador de 'Radioestadio' ha agradecido en su discurso a su familia, de la que se siente "tremendamente orgulloso": "Mis padres han sido siempre para mí un ejemplo de trabajo, dedicación y abnegación para cumplir cada uno de mis sueños. Esto es para vosotros, para mi hermana Noelia".

Edu García y el resto de premiados con la Antena de Oro | Onda Cero

Discurso completo de Edu García

"Es mi primer premio, nunca me habían dado nada. Y ya sabéis cómo es: es la primera vez que te enamoras, la primera vez que estrenas coche, la primera vez que te devuelve Hacienda.

Soy hijo de familia trabajadora y humilde, soy hijo de colegio público, de instituto público. Aquí está una de mis profesoras, María Torres, de universidad pública y me siento tremendamente orgulloso. Orgulloso de mis padres, que han sido siempre para mí ejemplo de trabajo, dedicación, abnegación para cumplir cada uno de mis sueños (hoy están aquí conmigo disfrutando de este momento).

Esto es para vosotros, para mi hermana Noelia, para mis compañeros de Onda Cero, para todos aquellos que trabajamos con la radio deportiva, pero sobre todo, es para los oyentes que son energía, motivación y que siempre nos dan ese motivo para seguir.

Y aprovecho para decir a las nuevas generaciones que no todo está inventado en comunicación. Que sueñen, que transgredan, que me den siete años -que son los que me quedan de hipoteca-, pero que sigan intentando tirar y derribar cada una de las puertas.

Y por último, a la radio. La radio es magia real, magia cotidiana que se acaricia, que te llega, que se ejerce desde el otro lado desde las ondas como oyentes. Así que, que cada uno de nosotros saquemos ese mago que llevamos dentro. Amunt Valencia, Visca Valencia".

Atresmedia triunfa en las Antenas de Oro 2024

En cuanto a los galardones de televisión, las Antenas de Oro han sido para Sonsoles Ónega, de Antena 3, "por su labor al frente de ‘Y ahora Sonsoles’ en las tardes de Antena 3"; Anne Igartiburu, de TVE, "por su papel como referente de la crónica de sociedad en ‘D Corazón’"; "Código 10", de Cuatro, "la crónica de sucesos y actualidad con Nacho Abad y David Aleman"; Carlos Franganillo, de Telecinco, "por la dirección y presentación del Informativo de las 21:00h en T5", Gloria Serra y ‘Equipo de Investigación’, de laSexta, "programa informativo que se ha convertido en un clásico de la televisión", y ‘Solidarios por un bien común‘, de Trece, "por saber mostrar cada semana, de forma atractiva y entretenida, la labor social de la Iglesia y hacerlo a través de las historias de quienes lo hacen posible".