La frase para evitar las llamadas de SPAM y que no te vuelvan a llamar

Además de molestas e inoportunas, las llamadas SPAM no interesan a quienes las reciben por los productos y servicios que ofrecen. Desde el pasado 19 de junio de 2023, la Ley General de Telecomunicaciones añadió en sus artículos 108 y 109 las sanciones para regular el volumen de llamadas.

El horario regulado por esta ley establece que se pueden recibir estas llamadas de 10 a 15 horas y de 16 a 21 de la tarde.

Casos en los que las empresas no pueden llamar

Según esta ley, es ilegal que las empresas se pongan en contacto con los usuarios salvo consentimiento previo o cuando la llamada sea necesaria para cumplir con el contrato o para sus intereses vitales. A pesar de estas limitaciones, hay excepciones que permiten que los teleoperadores continúen llamando.

Entre esas excepciones se encuentran las llamadas con autorización por parte del consumidor de recibir llamadas comerciales. Si las comunicaciones persisten se pueden emplear algunas frases para tratar de evitar que sigan llamando.

Frases para evitar llamadas SPAM

Eliminad mi número de la base de datos

¿De dónde habéis sacado mi número?

No he solicitado contacto comercial

Es ilegal el contacto a esta hora

Con la primera frase se trata de disuadir a estas empresas, mientras que en el caso de la segunda, se puede hacer referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En este sentido, las empresas deben facilitar el origen de los datos y no pueden llamar a números aleatorios.

En el caso de las dos últimas, hacen referencia a casos incluidos en la Ley General de Telecomunicaciones y en la Ley para la Defensa de los Consumidores.

Además, se pueden utilizar otras técnicas para librarse de estas compañías como descolgar y no contestar, pedir amablemente que no vuelvan a llamar o hacer mención a la denominada 'lista Robinson', entre otras. En caso de recibir una llamada de un número desconocido, una de las fórmulas que las autoridades recomiendan no utilizar es responder preguntando con un «¿sí?» para evitar técnicas de estafa más avanzadas, debido a la gran cantidad de fraudes digitales que se están produciendo últimamente.