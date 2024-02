Bill Gates revela los únicos trabajos que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial

El informático y filántropo Bill Gates acostumbra a compartir algunas de sus reflexiones e ideas a través de su blog personal 'Gates Notes', donde el cofundador de Microsoft habla habitualmente acerca de innovación y tecnología. Como no podía ser de otro modo, Gates se ha pronunciado en este espacio, en varias ocasiones, acerca del potencial - y de los riesgos- de la Inteligencia Artificial, que está experimentando un importante desarrollo en los últimos años.

El impacto de la IA en el trabajo

Una de las mayores preocupaciones que está suscitando esta tecnología es su posible impacto en el mundo laboral: el Foro Económico Mundial pronóstico que en 2025 la Inteligencia Artificial podría reemplaza 85 millones de puestos de trabajo, y que su capacidad de automatización y potencia podrían afectar al 60% de los empleos del futuro, según el Fondo Monetario Internacional.

Gates ha manifestado en varias ocasiones que ya no hay marcha atrás, y que el ser humano ha entrado ya en la era de la Inteligencia Artificial, que podría tener un impacto muy positivo en la educación, la salud y en la productividad de los trabajadores. El informático y magnate reconoce, con todo, que la inteligencia artificial posee "riesgos reales pero manejables", como la proliferación de deepfakes y noticias falsas y la posibilidad de que los hackers puedan atacar de manera más sencilla a los gobiernos.

Sobre la incidencia en el mundo laboral, Gates ha escrito en su blog: "No creo que el impacto de la Inteligencia Artificial vaya a ser tan dramática como la Revolución Industrial, pero si será tan grande como la introducción del PC (...) Los empleadores y empleados se tuvieron que adaptar, y se adaptaron".

Tres oficios que estarán a salvo

Con todo, Gates sí considera que hay tres oficios que estarán "protegidos" frente a un posible reemplazo por IA: los oficios relacionados con la propia Inteligencia Artificial, la energía y la biología, si bien reconoce que este último campo presenta un menor nivel de oportunidades.

Con todo, el cofundador de Microsoft, con todo, se muestra optimista con respecto a la implementación de esta tecnología. En su artículo The Risk of AI are real but manageable "El cambio provocado por la IA será una transición llena de baches, pero hay muchas razones para pensar que podemos reducir el impacto en la vida y en la forma de subsistencia de las personas".

Sam Altman apunta a otro sector profesional

Sam Altman, cofundador de la empresa de Inteligencia Artificia OpenAI, también se ha pronunciado en alguna ocasión acerca de esta materia, asumiendo que "hay trabajos que van a desaparecer". En una entrevista con The Atlantic, Altman sugirió esta idea y añadió que, sin embargo, los profesores tienen su puesto de trabajo a salvo. El CEO de OpenAI argumenta que las personas son reticentes a dejarse enseñar por máquinas, y que prefieren aprender de tutores humanos.