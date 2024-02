Los ataques informáticos lanzados contra teléfonos móviles se incrementaron en un 53% en 2023

La ciberdelincuencia se está constituyendo como una de las principales amenazas para la seguridad mundial, que afecta tanto a los Estados como a los millones de usuarios que hacen uso de las tecnologías alrededor del mundo. La compañía de ciberseguridad Kaspersky acaba de publicar un informe que pone el foco en la navegación móvil, donde se han incrementado los ciberataques en un 52%.

Aumentan los ataques contra teléfonos móviles

Al pensar en antivirus, casi nunca nos planteamos instalar una barrera de protección en nuestro teléfono móvil, aunque el año pasado se registraron 220.0002 ataques contra smartphones: Kaspersky indica, además, que el 'adware' predominó en estas incursiones de los delincuentes digitales, que hicieron uso de este método en el 40,8 por ciento de las ocasiones. Los expertos de Kaspersky afirman que los ataques a teléfonos móviles se han incrementado en un 52% con respecto a 2022, pues la empresa ha detectado un incremento de 33.790.599 casos.

La lacra de los molestos 'adwares'

¿Cuántas veces has cogido tu teléfono móvil y al navegar por Internet te has visto bombardeado con numerosas notificaciones y anuncios intrusivos? Si te ha sucedido alguna vez, puede que tu teléfono haya sido afectado por un 'adware' o malware publicitario, que se instala en el corazón de tu smartphone para mostrar publicidad molesta que el usuario no ha autorizado. MbiDash es el nombre de la familia de 'adware' más empleado el año pasado, junto con Adlo y HiddenAd.

Los troyanos, otro tipo de 'malware' muy popular, parecen haber perdido presencia en el entorno de la ciberdelincuencia, pues en 2022 Kaspersky detectó 196.674 ataques y en 2023 la cifra se redujo ligeramente hasta los 153.682. La empresa también subraya que los ataques relacionados con cajeros móviles se han mantenido en niveles similares.

Anton Kivya, experto en seguridad móvil de Kaspersky, se ha mostrado atribulado con respecto a estos datos, afirmando que esta tendencia "supone un cambio preocupante tras un periodo de relativa calma". La empresa ha advertido en su informe de la presencia de apps maliciosas infiltradas en las tiendas oficial de Google y Apple, que en muchas ocasiones buscan recopilar datos personales para después activar estrategias de fraude telefónico. Los 'mods' maliciosos de WhatsApp y Telegram funcionan en este sentido.

Como evitar ataques informáticos en nuestro teléfonos móviles

En su comunicado, Kaspersky ha dado algunos consejos para preservar la ciberseguridad en nuestros teléfonos móviles: