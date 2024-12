"Le llamo del departamento de recursos humanos": Ofrecen trabajo por teléfono para obtener datos personales

Te llama un número de teléfono que no tienes guardado y en cuanto descuelgas una voz robotizada te dice: "Hola. Le llamo del departamento de recursos humanos de Indeed. Quiero hablarle sobre un trabajo. Por favor, agrégueme en WhatsApp". Te ha pasado, ¿verdad? Debes saber que no es un empleo de la conocida plataforma. Es una estafa de la que la Policía ha tenido que advertir en redes sociales por su frecuencia y que termina en el pago o la sustracción de datos personales de la víctima.

En un vídeo de TikTok, una portavoz de la Policía Nacional ha explicado cómo actúan estos estafadores. Se hacen pasar por un equipo que busca a gente sin empleo. Si se les contesta te dirán que una empresa está interesada en contratarte y te pedirán que contactes a través de WhatsApp con el número de teléfono que te ha llamado.

Pero, ¿qué pasa cuando se agrega a este número a WhatsApp y se le escribe? Lo primero que ocurre es que en apenas cinco segundos, al otro lado del teléfono, alguien escribe 159 caracteres. "Hola mi nombre es Elena y estoy en contacto contigo porque tengo buenas noticias para ti. ¿Puedo tomarme dos o tres minutos para explicártelo detalladamente?", inicia la conversación.

Solicitan documentos personales, como el DNI o la Declaración de la Renta. Con esta información, los estafadores pueden suplantar la identidad de la víctima y solicitar créditos a su nombre.

La Policía Nacional ya ha advertido sobre estos grupos de Telegram, en los que al entrar verás como otros “compañeros de trabajo” ganan dinero gracias a ese nuevo empleo de dar me gusta a publicaciones en Tik Tok. Los estafadores hacen bizums con pequeñas cantidades a favor de la víctima, algo que cambia en minutos, cuando piden que se les ingrese una suma de dinero para una “mayor rentabilidad”.