El 16% de los españoles cree haber sido víctima de un programa espía por parte de su pareja

Un 22% de los encuestados también ha asegurado sufrir violencia o abusos por parte de su pareja, confirmando la relación entre las agresiones 'online' y 'offline'. 📌 Cómo saber si has sido infectado por un programa espía

ondacero.es | Europa Press